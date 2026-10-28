İsmail Jakobs milli takımı bıraktı mı, neden bıraktı? Galatasaraylı yıldız Senegal Milli Takımı’na neden veda etti?

Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı. Galatasaray’ın tecrübeli sol beki, bu kararı kulüp kariyerine odaklanmak ve ailesine daha fazla zaman ayırmak için aldığını belirtti. Almanya’da büyüyen ancak babasının ülkesi Senegal’i temsil etmeyi seçen Jakobs, milli formayla yaşadığı her an için minnettar olduğunu ifade etti. İşte Ismail Jakobs’un milli takım kararına dair ayrıntılar.

İSMAİL JAKOBS MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Evet. Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı’ndaki kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Galatasaraylı futbolcu, milli takıma genç bir oyuncu olarak geldiğini ve şimdi “bir adam olarak” veda ettiğini söyledi.

JAKOBS MİLLİ TAKIMI NEDEN BIRAKTI?

Ismail Jakobs, milli takımı bırakma kararının arkasında kulüp kariyerine odaklanma isteğinin yattığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, kendisine ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini vurgulayarak zamanın çok kıymetli olduğunu ve bazı anların bir daha geri gelmediğini ifade etti.

“SENEGAL BENİ KOLLARINI AÇARAK KARŞILADI”

Açıklamasında Senegal’e duyduğu minnettarlığı dile getiren Jakobs, Almanya’da büyümesine rağmen Senegal’in kendisini büyük bir sevgiyle karşıladığını söyledi. Ülkenin taraftarları, takım arkadaşları ve kültürüyle kısa sürede kendini evinde hissettiğini belirten Jakobs, Senegal sayesinde çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti. Senegalli bir babanın oğlu olarak yalnızca kendi hayalini değil, babasının hayalini de gerçekleştirmenin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

“HER ZAMAN YÜZDE 100’ÜMÜ VERDİM”

Jakobs, hazırlık maçlarında, elemelerde, Afrika Uluslar Kupası’nda ve Dünya Kupası’nda ülkesini temsil ederken her zaman tüm gücüyle mücadele ettiğini söyledi. Galatasaraylı futbolcu, elde edilen başarılarla olduğu kadar alınan mağlubiyetlerle de gurur duyduğunu, çünkü o anlarda da forma için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti.

“BU ÜLKEYLE BAĞIM ASLA KOPMAYACAK”

Sahadaki yolculuğunun sona erebileceğini ancak Senegal ile bağının asla kopmayacağını belirten Jakobs, gelecekte futbol sahaları dışında da ülkesine katkı sunmayı umduğunu söyledi. Jakobs, açıklamasını Senegal’e hayallerini yaşama fırsatı verdiği için teşekkür ederek tamamladı.

İSMAİL JAKOBS KİMDİR?

Ismail Jakobs, 17 Ağustos 1999’da Almanya’nın Köln kentinde doğdu. Babası Senegalli olan Jakobs, futbola Köln altyapısında başladı ve profesyonel kariyerine de bu kulüpte adım attı. Ardından Fransa’da Monaco’da forma giyen sol bek, daha sonra Galatasaray’a transfer oldu. Almanya’nın genç milli takımlarında forma giyen Jakobs, A milli takım düzeyinde ise Senegal’i tercih etti ve Senegal formasıyla Dünya Kupası ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele etti.

GALATASARAY’A AVANTAJ

Ismail Jakobs’un milli takımı bırakma kararı, Galatasaray açısından da önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Tecrübeli sol bek, milli aralarda ve özellikle Afrika Uluslar Kupası dönemlerinde takımından ayrılmak zorunda kalmayacak. Jakobs, Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde de ilk 11’de forma giymişti.