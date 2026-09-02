İsmail Baki kimdir, İsmail Baki kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Son dönemde gündeme gelen isimlerden biri olan İsmail Baki hakkında aramalar hız kazandı. Peki, İsmail Baki kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte İsmail Baki’nin hayatı, kariyeri ve merak edilen biyografisine ilişkin detaylar.

İSMAİL BAKİ KİMDİR?

İsmail Baki Tuncer, Türk komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı olarak tanınmaktadır. 1 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelen İsmail Baki, çocukluk yıllarından itibaren taklit ve mizaha ilgi gösterdi. Özellikle Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterlerden etkilenen sanatçı, zaman içerisinde kendine özgü bir komedi tarzı geliştirdi.

İsmail Baki'nin televizyon serüveni ise 2001 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tele Pazar programındaki canlı yayın skeçleriyle başladı. Daha sonra radyo programcılığı yapan Baki, farklı televizyon projelerinde de yer alarak tanınırlığını artırdı.

İSMAİL BAKİ KAÇ YAŞINDA?

1 Haziran 1977 doğumlu olan İsmail Baki Tuncer, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. İsmail Baki'nin doğum yeri İstanbul, Şişli olarak kayıtlarda yer almaktadır.

Sanatçının doğum günü 1 Haziran olduğu için burcu da İkizler'dir. Çocukluk ve eğitim yıllarını İstanbul'da geçiren Baki, Nevzat Ayaz Lisesi'nde eğitimini tamamladı.

İSMAİL BAKİ NERELİ?

İsmail Baki, İstanbul doğumludur. Ancak çeşitli biyografik kaynaklarda sanatçının aslen Ordu'nun Mesudiye ilçesinden olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle İsmail Baki'nin doğum yeri İstanbul, aile kökeni ise Ordu Mesudiye olarak ifade edilmektedir.

Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelen Baki'nin mizaha olan ilgisinin küçük yaşlarda ortaya çıktığı aktarılmaktadır. Okul ve mahalle çevresinde yaptığı taklitlerle dikkat çeken sanatçı, ilerleyen yıllarda bu yeteneğini profesyonel kariyerine taşıdı.

İSMAİL BAKİ'NİN MESLEĞİ NE?

İsmail Baki'nin asıl mesleği grafikerliktir. Bununla birlikte kariyeri boyunca komedyenlik, oyunculuk, radyo programcılığı ve televizyon programcılığı yaptı.

2003 yılında Radyo Klas'ta program yapmaya başlayan Baki, radyo çalışmalarının ardından televizyon projelerinde de yer aldı. Taklit yeteneği sayesinde farklı karakterleri canlandıran sanatçı, özellikle komedi programlarıyla adından söz ettirdi.

İSMAİL BAKİ HANGİ YAPIMLARDA YER ALDI?

İsmail Baki Tuncer'in kariyerinde televizyon programlarının yanı sıra sinema projeleri de önemli bir yer tutuyor. Sanatçı; Sabit Kanca, Sabit Kanca 2 ve Sabit Kanca: Son Soru gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca Arif V 216 filminde de yer aldı.

Baki'nin televizyon kariyerinde ise İsmail Baki TV, Tonga, Joker, Co-Medya ve çeşitli komedi programları öne çıkıyor. 2014 yılında Survivor Türkiye'nin ünlüler/gönüllüler formatında yarışmacı olarak da ekran karşısına çıktı.

İSMAİL BAKİ'Yİ ÜNLÜ YAPAN SABİT KANCA KARAKTERİ

İsmail Baki'nin kariyerindeki en dikkat çekici dönüm noktalarından biri, kendi oluşturduğu Sabit Kanca karakteridir. Taklit çalışmalarının yanı sıra özgün karakterler de geliştiren Baki, Sabit Kanca ile geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Karakterin gördüğü ilginin ardından Sabit Kanca'nın hikâyesi sinemaya taşındı. İlk film 2013 yılında izleyiciyle buluşurken devam filmi ve daha sonraki yapımlarda da İsmail Baki Tuncer başrolde yer aldı.

İSMAİL BAKİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Adı soyadı: İsmail Baki Tuncer

Doğum tarihi: 1 Haziran 1977

Yaşı: 49

Doğum yeri: Şişli, İstanbul

Aslen: Ordu, Mesudiye

Mesleği: Komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı; asıl mesleği grafikerlik

Burcu: İkizler

Öne çıkan karakteri: Sabit Kanca