Islak mendiller yasaklandı mı, ıslak mendil neden yasaklanıyor?

Bebek bakımından kişisel temizliğe kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılan ıslak mendillerle ilgili gelişmeler, tüketicilerin dikkatini çekti. Yasak iddialarının ardından "ıslak mendil satışı yasaklanacak mı, plastik içeren mendiller neden sorun oluşturuyor, yasak Türkiye'de de uygulanacak mı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Islak mendil yasağının nedenleri ve kapsamına dair ayrıntılar haberimizde.

ISLAK MENDİLLER YASAKLANDI MI?

Günlük hayatın en yaygın kullanılan ürünlerinden biri olan ıslak mendillerle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Birleşik Krallık, plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin satışını yasaklama kararı aldı. Ancak yasak, tüm ıslak mendilleri değil yalnızca içeriğinde plastik bulunan ürünleri kapsıyor. Düzenleme, ilk olarak 18 Aralık'ta Galler'de yürürlüğe girecek. Bu adımın, ilerleyen dönemde başka ülkelerdeki düzenlemelere de örnek olabileceği değerlendiriliyor.

ISLAK MENDİL NEDEN YASAKLANIYOR?

Birleşik Krallık hükümetinin bu kararı almasının temel nedeni, ıslak mendillerin içerdiği plastiklerin çevreye verdiği zarar. Plastik içerikli ıslak mendiller kullanıldıktan sonra doğada tam olarak çözünmüyor ve uzun yıllar boyunca varlığını sürdürüyor. Bu ürünler zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor ve deniz yaşamı başta olmak üzere ekosistemi tehdit ediyor.

KANALİZASYON TIKANIKLIKLARI DA ETKİLİ OLDU

Yasağın bir diğer önemli gerekçesi, ıslak mendillerin kanalizasyon sistemlerinde yol açtığı ciddi sorunlar. Tuvalete atılan ıslak mendiller suda çözünmediği için yağ ve diğer atıklarla birleşerek kanalizasyon hatlarında büyük tıkanıklıklara neden oluyor. Bu tıkanıklıklar hem altyapıya zarar veriyor hem de temizlenmesi için yüksek maliyetler gerektiriyor.

HANGİ ÜRÜNLER YASAK KAPSAMINDA?

Alınan karar, market raflarında sıkça karşılaşılan pek çok ürünü doğrudan etkileyecek. Yasak kapsamında şu ürünler yer alıyor:

Bebek bakımında kullanılan ıslak mendiller

Makyaj temizleme mendilleri

Antibakteriyel yüzey temizleme mendilleri

Bu ürünlerden içeriğinde plastik bulunanların satışına artık izin verilmeyecek.

ÜRETİCİLER ALTERNATİF MALZEMELERE YÖNELECEK

Düzenlemenin hedefi ıslak mendilin kendisi değil, içerdiği plastik malzeme. Bu nedenle üreticilerin, ürünlerinde plastik yerine doğada çözünebilen ve geri dönüştürülebilen malzemeler kullanması gerekecek. Bambu ve selüloz gibi doğal liflerden üretilen ıslak mendiller, yasağın ardından öne çıkması beklenen alternatifler arasında yer alıyor. Böylece tüketiciler ıslak mendil kullanmaya devam edebilecek, ancak plastik içermeyen ürünlere yönelmek zorunda kalacak.

İLK ADIM GALLER'DE ATILIYOR

Yasak, Birleşik Krallık genelinde aynı anda değil, bölgesel ve kademeli bir takvimle uygulanacak. Düzenleme ilk olarak 18 Aralık'ta Galler'de resmen yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren Galler'de plastik içerikli ıslak mendillerin satışı durdurulacak.

YASAK TÜM BİRLEŞİK KRALLIK'A YAYILACAK

Galler'in ardından yasak, belirlenen takvimler doğrultusunda sırasıyla Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'da da uygulanmaya başlanacak. Böylece kısa süre içinde Birleşik Krallık'ın tamamında plastik içerikli ıslak mendillerin satışı sona erecek. Hem tüketicilerin hem de üretici markaların bu yeni döneme hızla uyum sağlaması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE ISLAK MENDİL YASAĞI VAR MI?

Birleşik Krallık'taki kararın ardından tüketicilerin merak ettiği konulardan biri de Türkiye'de benzer bir yasağın gündemde olup olmadığı oldu. Şu ana kadar Türkiye'de plastik içerikli ıslak mendillerin satışını yasaklayan bir karar kamuoyuna duyurulmadı. Bu nedenle Türkiye'de ıslak mendiller satışa sunulmaya devam ediyor.