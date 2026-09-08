İŞKUR Gençlik Programı başvuru ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

İşkur Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını sürdürürken iş deneyimi kazanmasına yönelik uygulanıyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde programa başvurmak isteyen öğrenciler, yeni dönem başvuru takviminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, İşkur Gençlik Programı başvuru ne zaman 2026? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Detaylar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU NE ZAMAN 2026?

2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı için başvuru takvimi henüz yayınlanmadı. Bu nedenle yeni dönem başvurularının başlayacağı tarihe ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin başvurular dönemsel olarak ilgili program ve üniversiteler kapsamında duyuruluyor. Bu nedenle öğrencilerin güncel ilanları takip etmesi önem taşıyor. İŞKUR'un resmi Gençliğin Üretim Çağı platformunda İŞKUR Gençlik Programı ayrı bir program olarak yer alıyor.

2026-2027 dönemine ilişkin başvuru takvimi açıklandığında başvuru tarihleri ve ilgili ilan detayları İŞKUR tarafından duyurulacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuracak öğrencilerde belirli şartlar aranıyor. Verilen bilgilere göre programa katılım için şu koşulların sağlanması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5'inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Hane gelir şartını sağlamak,

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak,

Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,

Kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak.

İŞKUR'un resmi açıklamasında da programın devlet üniversiteleriyle birlikte üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini ve çalışma deneyimini desteklemeye yönelik düzenlendiği belirtiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İŞKUR Gençlik Programı'ndan devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki örgün eğitimlerinde aktif olarak öğrenim gören öğrenciler yararlanabilir.

Buna göre programdan yararlanabilmek için öğrencinin ilgili üniversitede aktif öğrenci olması gerekiyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programdan faydalanamıyor.

Ayrıca öğrencinin kaydını dondurmuş veya pasif durumda olmaması gerekiyor. İŞKUR'un resmi program tanımında da programın devlet üniversiteleriyle birlikte yürütüldüğü ve üniversite öğrencilerine yönelik olduğu belirtiliyor.

İŞKUR'un yayımladığı güncel verilere göre 2025-2026 eğitim öğretim döneminde İŞKUR Gençlik Programı'ndan 133 bin 428 üniversite öğrencisi yararlandı.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2026-2027 dönemi için başvuru takvimi henüz açıklanmadığı için yeni döneme ilişkin kesin başvuru ekranı ve tarih bilgisi bulunmuyor.

Güncel ve dönemsel İŞKUR Gençlik Programı ilanlarının İŞKUR Gençlik Platformu ve İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden takip edilmesi gerekiyor. İŞKUR'un Gençliğin Üretim Çağı platformunda İŞKUR Gençlik Programı için başvuru alanı da bulunuyor.

Başvuru dönemi ilan edildiğinde öğrencilerin ilgili duyuruda belirtilen başvuru ekranı ve koşulları üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle yeni dönem için tarih açıklanmadan önce farklı kaynaklarda yer alan başvuru tarihleri kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilmemeli.