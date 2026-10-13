İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı: 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları neler?

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Üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarını sürdürürken çalışma deneyimi kazanma ve gelir elde etme fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreci yakından takip ediliyor. 2026-2027 döneminde kontenjanın 150 bine çıkarılacağının duyurulmasıyla birlikte öğrenciler, başvuru ekranına nasıl ulaşabileceklerini ve programa katılmak için hangi koşulları karşılamaları gerektiğini araştırıyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, kimler başvuru yapabilir ve başvurular hangi tarihlerde tamamlanacak? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanmalarını ve maddi gelir elde etmelerini sağlayan bir iş gücü uyum programı olarak uygulanıyor. Türkiye İş Kurumu ile devlet üniversitelerinin iş birliğinde yürütülen program, gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve çalışma hayatına hazırlanmalarını amaçlıyor.

Programa katılan öğrenciler, üniversitelerinde belirlenen faaliyetlerde haftada 1 ila 3 gün görev alabiliyor. Öğrencilere çalışma deneyiminin yanı sıra iş arama yöntemleri, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık ve etkili iletişim gibi konularda eğitimler de veriliyor.

Programdan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydı dondurulmuş veya pasif durumda bulunan öğrenciler ise programa başvuramıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen öğrencilerin belirlenen başvuru koşullarını karşılaması gerekiyor. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurması ve İŞKUR'a kayıtlı bulunması şartları aranıyor.

Başvuru sahiplerinin hane geliri ve sigortalılık kriterlerine de uygun olması gerekiyor. Yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile başka bir aktif iş gücü ya da işsizlik sigortası programından yararlananlar için kısıtlamalar bulunuyor. Ayrıca başvuru öncesindeki bir aylık sigortalılık durumu ve programı uygulayan üniversitede daha önce çalışılmış olup olmadığı da değerlendirmeye alınıyor.

Hane geliri şartına göre aynı adreste ikamet eden kişilerin çalışma karşılığında elde ettiği aylık toplam kazancın net asgari ücretin üç katını aşmaması gerekiyor. 2026 yılı net asgari ücreti 28 bin 75 lira 50 kuruş olduğundan, bu tutar üzerinden hesaplanan gelir sınırı 84 bin 226 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

Öğrenci yurtları, sığınma evleri ve benzeri toplu yaşam alanlarında kalanlar ile mevzuat kapsamında kimlik bilgileri gizlenen kişiler için hane geliri şartı uygulanmıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilere 2026 yılında fiilen katıldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Öğrencilerin alacağı toplam tutar, programa katıldıkları gün sayısına göre değişiyor.

Günlük ödeme tutarı üzerinden yapılan hesaplamaya göre 5 gün katılım sağlayan öğrenciler 6.875 TL, 10 gün katılanlar 13.750 TL, 14 gün katılanlar ise 19.250 TL gelir elde edebiliyor. Bu nedenle program kapsamında tüm öğrencilere aynı miktarda aylık ödeme yapılmıyor.

2027 yılı için geçerli olacak günlük ödeme tutarının ise ayrıca açıklanması bekleniyor.

ÖĞRENCİLER HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞACAK?

İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin derslerini aksatmadan faaliyetlere katılabilmesi için esnek çalışma düzeniyle yürütülüyor. Program kapsamında öğrenciler haftada en fazla 3 gün ve toplam 22,5 saat görev alabiliyor. Günlük katılım süresi 7,5 saat olarak uygulanıyor.

Programın süresi en fazla 10 ayla sınırlandırılırken, öğrenciler toplamda en fazla 140 fiilî gün katılım sağlayabiliyor.

Katılımcılar üniversitelerde kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri, dijital arşivleme, laboratuvar ve araştırma faaliyetlerine destek, öğrenci işleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, çevre projeleri ve dijital dönüşüm çalışmaları gibi alanlarda görev alabiliyor. Kariyer merkezleri, sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli idari faaliyetler de program kapsamındaki çalışma alanları arasında bulunuyor.

Program kapsamında temizlik işleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görevlendirme yapılmıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, üniversiteler için açılan ilanlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Programa katılmak isteyen öğrencilerin öncelikle kendi üniversitelerinin resmî internet sitesindeki duyuruları incelemesi gerekiyor.

Üniversite için başvuru ilanı yayımlandığında öğrenciler, İŞKUR e-Şube sistemine giriş yaparak ilgili ilana başvurabiliyor. Başvurular İŞKUR e-Şube adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Programın güncel duyuruları İŞKUR'un resmî internet sitesinden de takip edilebiliyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN? ÖĞRENCİLER NASIL SEÇİLECEK?

İŞKUR Gençlik Programı'nda bütün üniversiteler için geçerli tek bir başvuru tarihi bulunmuyor. Üniversiteler, kendilerine ayrılan kontenjanlar doğrultusunda başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerini ayrı ayrı açıklıyor. Bu nedenle başvuru yapmayı planlayan öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Katılımcı seçiminde noter huzurunda kura yöntemi uygulanıyor. Kurada adı çıkan öğrencilerin başvuru şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol ediliyor ve koşulları sağlayan adaylar arasından nihai katılımcı listeleri oluşturuluyor.

2026-2027 eğitim-öğretim döneminde kontenjanın 150 bine yükseltilmesi hedefiyle birlikte öğrenciler, başvuru tarihlerini ve kendilerine ayrılan kontenjanları üniversitelerinin resmî internet siteleri ile İŞKUR'un güncel ilanları üzerinden öğrenebiliyor.