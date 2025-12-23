Haberler

İskender Ertuş kimdir? Van'ın aşiret lideri İskender Ertuş oğlunu neden vurdu?

İskender Ertuş kimdir? Van'ın aşiret lideri İskender Ertuş oğlunu neden vurdu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Anadolu'nun en etkili aşiretlerinden Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş, son dönemde Ankara'da oğluyla yaşadığı tartışma sonucu silahla yaralanma olayına karışması iddiaları ile gündeme geldi. Peki, İskender Ertuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Van'ın aşiret lideri İskender Ertuş oğlunu neden vurdu? Detaylar haberimizde...

Doğu Anadolu'nun en güçlü aşiretlerinden Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş, Ankara'da yaşanan tartışmalı bir olayla gündeme geldi. Ertuş, oğluyla yaşadığı anlaşmazlık sonucunda silah kullanarak yaraladığı iddia edildi. Peki, İskender Ertuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Van'ın aşiret lideri İskender Ertuş oğlunu neden vurdu? Detaylar...

İSKENDER ERTUŞ KİMDİR?

İskender Ertuş, 1955 yılında Van'ın Başkale ilçesinde doğmuş bir aşiret lideridir. Babası Mahmut Ertuş'un 1979 yılında vefat etmesinin ardından, dönemin 12 aşiret liderinin önerisi ve talebi doğrultusunda Ertoşi Aşireti'nin liderliğine seçilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük aşiretlerinden biri olarak bilinen Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş, Van başta olmak üzere Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır illerinde etkindir.

İSKENDER ERTUŞ KAÇ YAŞINDA?

1955 doğumlu olan İskender Ertuş, 2025 yılı itibarıyla 70 yaşındadır.

İSKENDER ERTUŞ NERELİ?

İskender Ertuş, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van iline bağlı Başkale ilçesi doğumludur.

İSKENDER ERTUŞ'UN OĞLU KİM?

İskender Ertuş'un oğlu, babasıyla yaşanan tartışma sonrası olaylara karışmıştır.

VAN'IN AŞİRET LİDERİ İSKENDER ERTUŞ OĞLUNU NEDEN VURDU?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen aşiretlerinden Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş, Ankara'da oğluyla yaşadığı bir tartışma sonucunda silah kullandığı iddia ediliyor.

İSKENDER ERTUŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İskender Ertuş, Ankara'da oğlunu silahla yaralaması üzerine güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı çeşitli medya kanallarında iddia edildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Başkanı tutuklanan belediyeye yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
7 gollü Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçına damga vuran an
Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız

Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

Gündemi sarsan Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt
Doktordan boş yatağa uzanan hastaya feci dayak

Doktordan nefes darlığı çeken hastaya feci dayak! Sebebi de skandal
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür

Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'den özür geldi
title