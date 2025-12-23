İskender Ertuş kimdir? Van'ın aşiret lideri İskender Ertuş oğlunu neden vurdu?

Doğu Anadolu'nun en güçlü aşiretlerinden Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş, Ankara'da yaşanan tartışmalı bir olayla gündeme geldi. Ertuş, oğluyla yaşadığı anlaşmazlık sonucunda silah kullanarak yaraladığı iddia edildi. Peki, İskender Ertuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Van'ın aşiret lideri İskender Ertuş oğlunu neden vurdu? Detaylar...

İSKENDER ERTUŞ KİMDİR?

İskender Ertuş, 1955 yılında Van'ın Başkale ilçesinde doğmuş bir aşiret lideridir. Babası Mahmut Ertuş'un 1979 yılında vefat etmesinin ardından, dönemin 12 aşiret liderinin önerisi ve talebi doğrultusunda Ertoşi Aşireti'nin liderliğine seçilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük aşiretlerinden biri olarak bilinen Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş, Van başta olmak üzere Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır illerinde etkindir.

İSKENDER ERTUŞ KAÇ YAŞINDA?

1955 doğumlu olan İskender Ertuş, 2025 yılı itibarıyla 70 yaşındadır.

İSKENDER ERTUŞ NERELİ?

İskender Ertuş, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van iline bağlı Başkale ilçesi doğumludur.

İSKENDER ERTUŞ'UN OĞLU KİM?

İskender Ertuş'un oğlu, babasıyla yaşanan tartışma sonrası olaylara karışmıştır.

VAN'IN AŞİRET LİDERİ İSKENDER ERTUŞ OĞLUNU NEDEN VURDU?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen aşiretlerinden Ertoşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş, Ankara'da oğluyla yaşadığı bir tartışma sonucunda silah kullandığı iddia ediliyor.

İSKENDER ERTUŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İskender Ertuş, Ankara'da oğlunu silahla yaralaması üzerine güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı çeşitli medya kanallarında iddia edildi.