Türk televizyonculuğunun dikkat çeken isimlerinden Işıl Açıkkar, haber sunuculuğu alanındaki profesyonel duruşu ve güçlü ekran performansıyla son yıllarda izleyicilerin yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelmiştir. Peki, Işıl Açıkkar kimdir? TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TRT 1 SUNUCUSU IŞIL AÇIKKAR KİMDİR?

Işıl Açıkkar, gazetecilik ve medya alanına olan ilgisini lise yıllarında keşfeden, kariyerini adım adım inşa eden önemli ekran yüzlerinden biridir. Medya yolculuğu oldukça erken yaşlarda başlayan Açıkkar, öğrencilik döneminde Ege TV’de görev alarak sektöre ilk adımını atmıştır. Burada yaklaşık iki yıl boyunca edindiği deneyim, onun yayıncılık dünyasına sağlam bir giriş yapmasını sağlamıştır.

Gazetecilik kariyerinin temellerini haber üretimi ve sunum becerileri üzerine kuran Açıkkar, bu süreçte yalnızca saha tecrübesiyle değil aynı zamanda iletişim yetkinliklerini geliştiren eğitimlerle de kendisini desteklemiştir. Topluluk önünde konuşma, hitabet ve sunum teknikleri üzerine aldığı eğitimler, ilerleyen yıllarda ekran performansına doğrudan katkı sağlamıştır.

Üniversite yıllarında muhabirlik ve sunuculuk alanında yoğunlaşan Açıkkar, bu dönemde bir TRT spikerinden aldığı retorik dersleriyle diksiyon ve etkili konuşma becerilerini ileri seviyeye taşımıştır. Mezuniyet sonrasında bir süre yurt dışında eğitim alan Açıkkar, Türkiye’ye döndükten sonra telaffuz öğretmenliği yaparak edindiği bilgi ve birikimi paylaşmıştır.

Mesleki kariyerinde sadece sunuculuk değil, aynı zamanda gazeteciliğin farklı alanlarında da görev alan Açıkkar; Yeni TV, Yeni Asır gazetesi ve Spot dergisi gibi çeşitli medya kuruluşlarında çalışmıştır. Televizyon kariyerinde ise Kanal Türk, Bugün TV, TV8 ve Habertürk gibi kanallarda sabah haber programları ve ana haber bültenleri sunmuştur.

2019 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (TRT) katılan Açıkkar, bu tarihten itibaren TRT bünyesinde çalışmalarını sürdürmüş ve TRT 1 ana haber spikeri olarak ekranlara çıkmaya başlamıştır. Profesyonel sunumu, güçlü diksiyonu ve sakin ekran enerjisiyle kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanmıştır.

IŞIL AÇIKKAR KAÇ YAŞINDA?

Işıl Açıkkar’ın yaşı hakkında kamuya açık ve doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

IŞIL AÇIKKAR NERELİ?

Işıl Açıkkar’ın doğum yeri ya da memleketi hakkında doğrulanmış ve açık kaynaklarda yer alan net bir bilgi bulunmamaktadır.