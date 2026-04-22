Kahramanmaraş’ta yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran okul saldırısına ilişkin soruşturma derinleşirken, olayın faili ile bağlantılı aile bireyleri de hukuki süreç kapsamında değerlendirilmeye devam ediyor. Özellikle saldırganın annesi hakkında verilen tutuklama kararı, soruşturmanın seyrine dair önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Peki, İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli neden tutuklandı? İşte olayın detayları ve resmi açıklamalara dayanan bilgiler...

PEYMAN PINAR MERSİNLİ NEDEN TUTUKLANDI?

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesi ve 21 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trajedi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında dikkat çeken bir karar alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, annenin çocuğunun psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyduğuna dair doktorlar tarafından yapılan teşhis ve önerileri dikkate almadığı belirtildi. Açıklamaya göre, farklı tarihlerde iki ayrı sağlık kuruluşunda görev yapan uzmanlar, saldırganın çocuk psikiyatrisi kapsamında tedavi görmesi gerektiğini ifade etti.

Ancak elde edilen bulgulara göre, anne Mersinli’nin bu öneriler doğrultusunda gerekli sağlık başvurularını yapmadığı ve tedavi sürecini başlatmadığı tespit edildi. Savcılık, bu durumun saldırının gerçekleşmesinde etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede, annenin “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklanması talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu ihmalin sonuçlarının ağırlığı dikkate alınarak tutuklama kararı verildi ve Mersinli cezaevine gönderildi.

İSA ARAS MERSİNLİ'NİN ANNESİ PEYMAN PINAR MERSİNLİ KİMDİR?

Saldırının faili olan İsa Aras Mersinli’nin annesi Peyman Pınar Mersinli, kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi.

Edinilen bilgilere göre Mersinli, bir eğitimci olup devlet kadrosunda görev yapmaktadır. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Sevim Şirikci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilmiştir.

Olay sonrası yürütülen soruşturmada, annenin hem mesleki kimliği hem de aile içindeki sorumlulukları detaylı şekilde incelenmiştir. Yetkili makamlar tarafından elde edilen sağlık kayıtları, psikolojik değerlendirme raporları ve diğer resmi belgeler doğrultusunda süreç şekillendirilmiştir.

Başsavcılık açıklamasında, annenin çocuğunun sağlık durumuna ilişkin gerekli hassasiyeti göstermediği ve önerilen tedavi sürecini başlatmadığı yönünde tespitler yer almıştır. Bu bulgular, hukuki sürecin temel dayanaklarından biri olarak dosyaya yansımıştır.