İsa Aras Mersinli öldü mü, Kahramanmaraş okul saldırganı öldü mü, yaşıyor mu?

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Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından İsa Aras Mersinli’nin öldüğü yönündeki iddialar merak konusu oldu. “İsa Aras Mersinli öldü mü, yaşıyor mu?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, olayın ardından saldırganın sağlık durumu ve son durumuna ilişkin resmi açıklamaları takip ediyor.

İSA ARAS MERSİNLİ ÖLDÜ MÜ, KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRGANI ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen okul saldırısının ardından, saldırgan olduğu öne sürülen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin durumuna ilişkin iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan “saldırgan yaşıyor” iddiaları kentte tedirginliğe neden olurken, vatandaşlar olayın gerçek durumunu öğrenmek için okul çevresinde toplandı.

İSA ARAS MERSİNLİ ÖLDÜ MÜ?

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından İsa Aras Mersinli’nin hayatta olduğuna yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaların kısa sürede geniş kitlelere ulaşması üzerine vatandaşlar okul önünde bir araya gelerek yetkililerden saldırganın akıbetine ilişkin açıklama istedi.

“SALDIRGAN YAŞIYOR” İDDİASI GÜNDEM OLDU

Olay sonrasında ortaya çıkan bilgi ve iddialar kentte hareketliliğe neden oldu. Saldırganın öldüğü yönündeki bilginin aksine hayatta olduğu ileri sürülürken, vatandaşlar sosyal medyadaki paylaşımların doğruluğunu öğrenmek için resmi açıklama bekledi.

OKUL ÖNÜNDE GERGİNLİK YAŞANDI

İddiaların yayılmasıyla birlikte okul çevresinde toplanan kalabalıkta gerginlik yaşandı. Vatandaşlar, saldırganın son durumunun netleştirilmesini ve kamuoyuna açık bir açıklama yapılmasını talep etti.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer de kalabalığın kontrol altında tutulması için çalışma yürüttü.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Emniyet Müdürü, kalabalığın soruları ve tepkileriyle karşılaştı. Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan iddiaların doğru olup olmadığını yetkililere sordu.

Gerginliğin artması üzerine Emniyet Müdürü, saldırganın akıbetine ilişkin açıklama yaptı.

“KATİL ÖLDÜ” SÖZLERİYLE KALABALIK SAKİNLEŞTİ

Emniyet Müdürü, kalabalığı sakinleştirmek amacıyla yaptığı açıklamada “4 çocuğum var, onların yüzünü görmeyeyim ki, katil öldü” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle saldırganın hayatını kaybettiğini belirten Emniyet Müdürü, vatandaşların endişelerine yanıt verdi.

Açıklamanın ardından okul önündeki kalabalığın tepkisinin azaldığı görüldü.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKUL ÖNÜNDEKİ KALABALIK DAĞILDI

Yetkililerin açıklamasının ardından vatandaşlar okul çevresinden kontrollü şekilde ayrılmaya başladı. Böylece saldırganın durumuna ilişkin iddiaların neden olduğu gerginlik de sona erdi.

Mevcut açıklamaya göre İsa Aras Mersinli’nin hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili resmi makamların yapacağı yeni açıklamalar gelişmelerin kesin çerçevesini belirleyecek.