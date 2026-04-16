İsa Aras Mersinli kimdir, kaç yaşında, kaçıncı sınıfa gidiyordu, İsa Aras Mersinli öldü mü?

Mersin’deki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası tüm gözler hastaneden gelecek haberlere çevrildi. Olayın en çok konuşulan ismi olan "İsa Aras Mersinli öldü mü?" sorusu, binlerce kişi tarafından sorgulanıyor.

14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ KATLİAM YAPTI

Türkiye, Kahramanmaraş’tan gelen korkunç haberle sarsıldı. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, yanında getirdiği silahlarla okulda dehşet saçtı. Çantasında sakladığı mühimmatla iki ayrı sınıfa giren genç, etrafa kurşun yağdırdıktan sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Olayın ardından okulda büyük bir panik ve kaos yaşanırken, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖĞRETMEN VE 8 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının bilançosu ise yürekleri dağladı. İlk belirlemelere göre olay yerinde bir öğretmen ve öğrenciler hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuklardan gelen acı haberlerle birlikte toplam can kaybı 9’a yükseldi. Hastanelerde tedavi altına alınan 20 yaralıdan 6'sının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Okul binası boşaltılırken, ailelerin okul önündeki feryatları Türkiye’nin gündemine oturdu.

5 SİLAH VE 7 ŞARJÖRLE SALDIRDI

Saldırıya dair ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin okula adeta bir cephanelikle geldiği belirlendi. Genç saldırganın çantasında 5 adet silah ve 7 adet yedek şarjör taşıdığı, bu mühimmatla hedef gözetmeksizin sınıfları taradığı tespit edildi. Güvenlik uzmanları, bu kadar mühimmatın okulun içine nasıl sokulabildiği ve çocuk yaştaki birinin bu silahlara nasıl eriştiği üzerine incelemelerini derinleştirdi.

BABA VE ÖĞRETMEN ANNE GÖZALTINDA

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, saldırgan öğrencinin ailesi mercek altına alındı. İsa Aras Mersinli'nin babasının, eski Diyarbakır Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü ve halen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi görevinde bulunan Uğur Mersinli olduğu öğrenildi. Baba Mersinli, silahların muhafazası ve ihmal şüphesiyle gözaltına alındı. Hemen ardından, bir lisede öğretmenlik yaptığı belirlenen anne Peyman Pınar Mersinli de emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

CENAZENİN ÇIKARILIŞINDA ARBEDE: ÖFKELİ KALABALIK POLİS ARACINI DURDURDU

İncelemelerin tamamlanmasının ardından saldırgan İsa Aras Mersinli’nin cenazesi okuldan çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle zırhlı polis aracına konulan cenaze, okul önünde bekleyen acılı ve öfkeli kalabalığın tepkisiyle karşılaştı. Aracı durdurmaya çalışan ve tepki gösteren vatandaşlar nedeniyle bölgede gergin anlar yaşandı. Polis aracı, yoğun güvenlik önlemleri altında kalabalığın arasından güçlükle sıyrılarak bölgeden uzaklaşabildi. Olayla ilgili çok yönlü adli ve idari soruşturma devam ediyor.