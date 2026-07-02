İş Bankası çöktü mü? 2 Temmuz İş Bankası neden çöktü, ne oldu? İşCep uygulaması neden açılmıyor?

ankacılık hizmetlerinde yaşanan anlık erişim problemleri, milyonlarca müşteriyi doğrudan etkileyebiliyor. 2 Temmuz tarihinde Türkiye İş Bankası kullanıcılarının önemli bir bölümü mobil bankacılık ve dijital kanallara erişimde sorun yaşadıklarını sosyal medya platformlarında paylaşmaya başladı. Aynı saatlerde çevrim içi kesinti takip platformu Downdetector üzerinde de kullanıcı bildirimlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı görüldü. Peki, İş Bankası çöktü mü? 2 Temmuz İş Bankası neden çöktü, ne oldu? Detaylar...

İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

2 Temmuz itibarıyla sosyal medya platformlarında en çok araştırılan konular arasında "İş Bankası çöktü mü?" sorusu yer aldı.

Kesintilerin yaşandığına yönelik kullanıcı paylaşımları kısa sürede artarken, Downdetector platformundaki bildirim grafiğinde de olağan seviyelerin üzerine çıkan yoğunluk dikkat çekti. Ancak bu durum, tek başına banka sistemlerinin tamamen çöktüğünü gösteren resmi bir doğrulama niteliği taşımıyor.

Bankacılık sistemlerinde zaman zaman;

Sunucu yoğunluğu,

Planlı bakım çalışmaları,

Ağ altyapısındaki teknik aksaklıklar,

Veri merkezi kaynaklı geçici sorunlar,

İnternet servis sağlayıcılarından kaynaklanan bağlantı problemleri

gibi nedenlerle kısa süreli erişim sorunları yaşanabiliyor.

Bu nedenle mevcut durumda yaşanan problemin kesin nedeni hakkında net bir değerlendirme yapılabilmesi için Türkiye İş Bankası'nın resmi açıklaması bekleniyor.

Yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcıların ATM, POS ve şube işlemlerinin etkilenip etkilenmediğine ilişkin de henüz doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

2 TEMMUZ İŞ BANKASI NEDEN ÇÖKTÜ NE OLDU?

2 Temmuz günü yaşanan erişim problemlerinin nedeni hakkında şu ana kadar Türkiye İş Bankası tarafından kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bununla birlikte Downdetector verilerine göre son saatlerde kullanıcı bildirimlerinde belirgin bir artış yaşandığı görülüyor. Platform üzerindeki bildirimler, kullanıcıların karşılaştıkları teknik sorunları yansıtsa da bu veriler doğrudan banka tarafından doğrulanmış teknik arıza anlamına gelmiyor.

Kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarına göre karşılaşılan başlıca problemler şunlar oldu:

Mobil bankacılık uygulamasının açılmaması,

İnternet bankacılığına giriş yapılamaması,

İşlem onay ekranlarında bekleme yaşanması,

Para transferlerinde gecikmeler,

Hesap bilgilerinin yüklenmemesi.