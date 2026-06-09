Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın yaşamını yitirmesi eğitim camiasında üzüntü yarattı. Genç öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği bildirildi. Peki, Irmak Koparan kimdir, branşı ne, hangi okulda? Öğretmen Irmak Koparan neden öldü? Detaylar haberimizde.

IRMAK KOPARAN KİMDİR?

Irmak Ayşe Koparan, Ağrı’nın Hamur ilçesinde öğretmen olarak görev yapan genç bir eğitim emekçisiydi. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Koparan, Hamur ilçesindeki Soğanlıtepe İlkokulu’nda görev yapıyordu. Eğitim camiasında görevini sürdüren genç öğretmenin vefatı sonrası olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Koparan’ın yaşamını yitirmesine ilişkin incelemeler sürerken, olayın tüm yönleriyle araştırılması için çeşitli açıklamalar da yapıldı.

IRMAK KOPARAN BRANŞI NE?

Paylaşılan resmi bilgiler ve sendika açıklamalarına göre Irmak Ayşe Koparan, anaokulu öğretmeni olarak görev yapıyordu.

IRMAK KOPARAN HANGİ OKULDA?

Irmak Ayşe Koparan’ın Ağrı’nın Hamur ilçesinde bulunan Soğanlıtepe İlkokulu’nda görev yaptığı açıklandı. Eğitim İş Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada da genç öğretmenin Hamur ilçesindeki Soğanlıtepe İlkokulu’nda görev yaptığı bilgisine yer verildi.

IRMAK KOPARAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Irmak Ayşe Koparan 24 yaşındaydı.

ÖĞRETMEN IRMAK KOPARAN NEDEN ÖLDÜ?

Irmak Ayşe Koparan’ın ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Yetkililer, genç öğretmenin ölüm sebebinin yapılacak otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacağını bildirdi.

Olayın ardından cenaze, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak gerekli incelemeler başlatıldı. Ölüm nedenine ilişkin adli süreç devam ederken, resmi makamlar tarafından sonuçların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Sendikalardan Sürecin Araştırılması Çağrısı

Eğitim Sen Ağrı Şubesi, Irmak Ayşe Koparan’ın yaşamını yitirmesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirtti. Açıklamada, kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Koparan’ın görev yaptığı yerdeki yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlar yaşadığı, yer değişikliği taleplerinde bulunduğu ve bu taleplerin karşılanmadığı yönünde bilgiler bulunduğu ifade edildi.

Sendika açıklamasında, yaşanan sürecin kapsamlı biçimde incelenmesi gerektiği vurgulanırken, idari uygulamaların, verilen kararların ve reddedilen taleplerin bağımsız şekilde araştırılması çağrısında bulunuldu.

Eğitim İş Genel Merkezi de yaptığı açıklamada, Ağrı’nın Hamur ilçesindeki Soğanlıtepe İlkokulu’nda görev yapan 24 yaşındaki öğretmen Irmak Koparan’ın ölümüne ilişkin adli ve idari sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.