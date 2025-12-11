İrfancan Kahveci kimdir, İrfancan Kahveci takımlarda oynadı?

15 Temmuz 1995 tarihinde Ankara'nın Ayaş ilçesinde dünyaya gelen Kahveci, futbol tutkusunu çocuk yaşlarda keşfetti. Küçük yaşlardan itibaren top tekniği, oyun görüşü ve saha içi olgunluğu ile antrenörlerinin dikkatini çeken genç yetenek, kısa sürede profesyonel kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE BAŞLAYAN FUTBOL SERÜVENİ

Futbola 2005 yılında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başlayan İrfan Can Kahveci, altyapı kategorilerinde gösterdiği üstün performans sayesinde hızla yükseldi. Gençlerbirliği'nin köklü altyapı sistemi içinde kendisini geliştiren Kahveci, orta sahada oyun kurma becerisi, teknik kapasitesi ve sorumluluk alabilen yapısıyla öne çıktı. 2012 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi ve burada forma şansı bulmaya başladı. Gençlerbirliği döneminde attığı goller, yaptığı asistler ve oyun zekâsı, birçok kulübün dikkatini çekti.

HACETTEPE DENEYİMİ: GENÇ YAŞTA SORUMLULUK

2013–2014 sezonunda daha fazla süre alması amacıyla Gençlerbirliği ile bağlantılı olan Hacettepe'ye kiralanan İrfan Can, bu takımda önemli bir gelişim dönemi yaşadı. Lig maçlarında düzenli olarak forma giyen genç oyuncu, fiziksel ve mental açıdan güç kazanarak profesyonel futbola adapte oldu. Hacettepe'deki performansı, onun kısa süre içinde Süper Lig kulüplerinin radarına girmesini sağladı.

BAŞAKŞEHİR'DE YÜKSELEN KARİYER

2017 yılında İstanbul Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci, kariyerinin en önemli sıçramasını bu kulüpte yaptı. Başakşehir'de oynadığı dönemde orta sahada oyunun yönünü belirleyen, tempo kazandıran ve takımın hücum gücünü artıran performanslarıyla büyük beğeni topladı. Başakşehir'in Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı sezonda kadronun önemli bir parçası olarak sahada yer aldı. Bu dönemde Avrupa kupalarında da boy gösteren Kahveci, özellikle teknik kapasitesi ve oyun disiplinini sahaya yansıtmasıyla Türk futbolunun en değerli isimlerinden biri haline geldi.

FENERBAHÇE DÖNEMİ: BÜYÜK HEDEFLER

2021 yılının Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımın en önemli orta saha oyuncularından biri konumuna geldi. Fenerbahçe formasını giydiği her maçta takıma enerji, teknik kalite ve yaratıcılık katmasıyla dikkat çeken Kahveci, özellikle kritik maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın sevgisini kazandı. Takımın hücum organizasyonlarında aktif rol oynayan oyuncu, hem kanatta hem de merkez orta sahada görev alabilme esnekliğiyle modern futbolun çok yönlü oyuncu profiline sahip olduğunu gösteriyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İrfan Can Kahveci'nin kariyerindeki en önemli aşamalardan biri de Türkiye Milli Takımı ile yaşadığı deneyimlerdir. Futbol hayatının genç yaşlarında çeşitli alt yaş gruplarında milli formayı giyen başarılı oyuncu, 2018 yılından itibaren A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Milli maçlarda gösterdiği mücadeleci oyun, pas başarısı ve kritik pozisyonlarda sorumluluk alabilme yeteneği, teknik direktörlerin ona duyduğu güveni pekiştirdi. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemeleri gibi önemli turnuvalarda forma giyen Kahveci, Türk futboluna uluslararası arenada değer katmaya devam ediyor.

OYUN STİLİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İrfan Can Kahveci'nin oyun stilinin en belirgin özelliği, teknik kabiliyeti ve oyunu hızlı okuyabilme yeteneğidir. Orta sahada pas trafiğini yönlendiren, gerektiğinde ceza sahasına koşular yaparak gol pozisyonlarına giren Kahveci, hem kreatif hem de dinamik bir futbolcu profilini temsil ediyor. Uzaktan sert ve isabetli şutları, ara pasları ve duran toplardaki başarısı ile rakip savunmalar için büyük tehdit oluşturuyor. Ayrıca pres gücü ve savunmaya yardım etme isteği, onun iki yönlü bir oyuncu olmasını sağlıyor.

BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

Kariyerinde kulüp düzeyinde en büyük başarısını Başakşehir ile kazandığı Süper Lig şampiyonluğuyla yaşayan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de de takımın hedefleri doğrultusunda önemli maçlarda sahne almayı sürdürüyor. Milli takımda forma giymesi ise onun uluslararası arenadaki saygınlığını artırıyor. Kariyerinin her döneminde istikrarlı bir gelişim gösteren Kahveci, Türk futbolunun geleceği açısından da büyük değer taşıyor.

GELECEĞE DAİR BEKLENTİLER

Henüz 30 yaşında olan İrfan Can Kahveci, futbolda en verimli dönemi olarak kabul edilen yıllara girmiş durumda. Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım için önemli hedefler taşıyan Kahveci'nin ilerleyen sezonlarda daha büyük başarılara imza atması bekleniyor. Teknik kapasitesi, liderlik özellikleri ve sahadaki duruşuyla gelecekte adından daha fazla söz ettirecek bir kariyer yolculuğuna sahip olduğu düşünülüyor.