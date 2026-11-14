İrem Helvacıoğlu nereli, eşi kim? İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında?

İrem Helvacıoğlu aslen Ankaralı. 2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan oyuncu, uzun yıllar orada yaşadıktan sonra oyunculuk için Türkiye'ye geldi.

Helvacıoğlu bu hafta Star TV'de yayımlanan Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne Eren Vurdem ile birlikte konuk oyuncu olarak katıldı. Adıyla en çok aranan sorular nereli olduğu ve eşinin kim olduğu.

İREM HELVACIOĞLU NERELİ?

İrem Helvacıoğlu'nun ailesi Ankaralı. Kendisi Almanya doğumlu ve çocukluğunun büyük kısmını orada geçirdi. Liseden sonra bir kafede garsonluk yaptı, ardından bir mağazada kasiyer ve tezgâhtar olarak çalıştı. Bu işleri oyunculuk eğitimine başlamadan önce yaptığını bir röportajında anlatmıştı.

İREM HELVACIOĞLU'NUN EŞİ KİM?

İrem Helvacıoğlu şu an evli değil. Oyuncu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te evlendi. Çift 17 Nisan 2026'da hâkim karşısına çıktı ve evliliğini tek celsede, anlaşmalı olarak bitirdi. Evlilik yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Helvacıoğlu ile Kaspar'ın 2025'te doğan bir kızı var.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. Kamera önüne ilk kez 2010'da Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde Narin rolüyle çıktı. Asıl çıkışını 2018'de başlayan Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakteriyle yaptı. Bu rolle 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildi, Ulaş Tuna Astepe ile birlikte yılın televizyon çifti ödülünü aldı.

İREM HELVACIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

İrem Helvacıoğlu 36 yaşında. 2 Şubat 1990 doğumlu.

İREM HELVACIOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İrem Helvacıoğlu, Behzat Ç., Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Sen Anlat Karadeniz ve Yürek Çıkmazı gibi dizilerde oynadı. Muhteşem Yüzyıl'da 2012'de Nurbahar Hatun'u canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Esra Türkmen, Güneşin Kızları'nda Tuğçe Yurdam, No 309'da Pelinsu Yalın oldu. Sen Anlat Karadeniz'den sonra Seni Çok Bekledim, Baş Belası ve Annenin Sırrıdır Çocuk geldi. 2024'te Karadut'ta Zuhal Erdem'i oynadı. Sinemada Organik Aşk Hikâyeleri, Babası, Kızım ve Ben ve Eflatun filmlerinde rol aldı; 2022'de dijital dizi Kaçış'ta Zeynep Karaca'ydı.