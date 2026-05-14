İran'da deprem mi oldu, ne zaman? SON DAKİKA! İran'daki depremin büyüklüğü nedir?

İran’da yaşanan sarsıntı, bölgede deprem endişesini yeniden gündeme getirdi. Kirman eyaletinde meydana geldiği bildirilen olay sonrası “İran’da deprem oldu mu?”, “Ne zaman gerçekleşti?” ve “Büyüklüğü kaçtı?” soruları merakla araştırılmaya başlandı. İlk veriler doğrultusunda depremin detayları netleşirken, gözler bölgeden gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN’DA DEPREM Mİ OLDU?

İran’ın Kirman eyaletinde sarsıntı meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre deprem, Berdsir ilçesi ve çevresinde hissedildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarla birlikte bölgede yaşanan hareketlilik doğrulandı.

İRAN’DAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi verilerine göre deprem 5 büyüklüğünde ölçüldü. Sarsıntının 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Deprem saat 11.17 civarında kaydedildi.

SON DURUM NEDİR?

İlk belirlemelere göre deprem sonrası can veya mal kaybına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Bölgedeki durumun takip edildiği, yetkililerin gelişmeleri yakından izlediği bildirildi. Önceki günlerde de ülkenin farklı bölgelerinde daha küçük ölçekli sarsıntılar yaşandığı ifade edilmişti.