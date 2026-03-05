İran Türkiye SON DAKİKA! İran Türkiye'ye füze attığını kabul etti mi? İran Türkiye'ye atılan füze hakkında açıklama yaptı mı?

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Peki, İran Türkiye'ye füze attığını kabul etti mi? İran Türkiye'ye atılan füze hakkında açıklama yaptı mı? Detaylar...

İRAN TÜRKİYE'YE FÜZE ATTIĞINI KABUL ETTİ Mİ?

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan balistik mühimmat parçasının ardından kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri, İran'ın Türkiye'ye füze atıp atmadığı ve bu konuda resmi bir kabul olup olmadığı oldu.

Yetkili açıklamalara göre, İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına yöneldiği tespit edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından Türkiye'de güvenlik kurumları bölgede detaylı inceleme başlatırken, Hatay'daki olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı ve teknik ekipler cismin parçalarını incelemeye aldı.

Sabah saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesine havadan cisim düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler çevrede önlem alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cismin balistik mühimmat parçası olduğu ortaya çıktı.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, "Türkiye topraklarına füze atmadık, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz" dedi.

İRAN TÜRKİYE'YE ATILAN FÜZE HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI MI?

Olayın ardından uluslararası kamuoyunun dikkatleri İran'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Tartışmalar devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık, ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz."