İran İsrail SON DAKİKA! Hürmüz Boğazı açıldı mı? İran ABD anlaştı mı, savaş bitti mi?

2026’nın ilk aylarında Orta Doğu’da tırmanan gerilim, son dakika diplomatik gelişmelerle yeni bir evreye girdi. Pakistan devlet erkânının yoğun diplomasi trafiği sonucu İran ile ABD arasında sürdürülen müzakereler olumlu bir aşamaya taşındı. Tüm tarafların kabul ettiği ara çözüm, iki haftalık ateşkes ve bölgesel istikrarı korumaya dönük ilk önemli adım olarak değerlendiriliyor. Peki, Hürmüz Boğazı açıldı mı? İran ABD anlaştı mı, savaş bitti mi? Detaylar...

PAKİSTAN’IN ROLÜ: ARABULUCULUK VE ATEŞKES ÇABALARI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, Washington’a yaptıkları ziyaret sırasında hem ABD’yi hem de İran’ı kapsayacak bir ateşkes mekanizması için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı. Pakistan tarafı;

Olası bir operasyonun ertelenmesi çağrısı,

İran’dan Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açmasını talep etme,

Taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenme

gibi taleplerle sürecin geniş kapsamlı müzakerelere dönüşmesini sağladı.

Bu çağrılar sonucunda hem Washington hem de Tahran’ın müzakere masasına olumlu yaklaşım sergilediği açıklandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI MI?

Bölgedeki en kritik deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, uzun süre güvenlik endişeleri nedeniyle uluslararası deniz trafiğine kapalı tutulmuştu. İran Dışişleri Bakanı’nın resmi açıklamasına göre;

“15 gün (ateşkes süresince) boyunca Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişler, İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacak.”

Bu açıklama, deniz ticareti ve enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip boğazın savaş riski nedeniyle kapanmasının önlenmesi anlamına geliyor. Böylece uluslararası taşımacılık koridorlarının güvenli geçişe açılması için önemli bir adım atıldığı belirtildi.

İRAN ABD ANLAŞTI MI, SAVAŞ BİTTİ Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin sonuç verdiğini ve iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu gelişmelerle ilerlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada;

İran’a yönelik bombardıman ve saldırı planlarının iki haftalık süre için askıya alınacağı,

Bu askıya almanın iki taraflı bir ateşkes mahiyetinde olacağı,

İran’ın askeri hedeflerin büyük bölümünü gerçekleştirdiği,

Tarafların “uzun vadeli barış” konusunda anlaşmaya yakın olduğu ifadelerine yer verildi.

Böylece iki taraf arasında kısa vadeli de olsa bir çatışma riskinin azaltılması sağlanmış oldu. Ancak bu sürecin kalıcı bir barışa dönüştürülmesi, müzakerelerin kapsamının genişlemesine bağlı görünüyor.

İRAN’IN 10 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

İran’ın devlet medyası aracılığıyla ilan edilen 10 maddelik ateşkes teklifi, taraflar arasında olası bir barış anlaşmasının temel çerçevesi olarak sunuldu. Maddeler aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

ABD’nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi

Hürmüz Boğazı’ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması

Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi

İran’a tüm yaptırımların kaldırılması

İran’a birincil yaptırımların kaldırılması

BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi

İran’a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması

ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi

Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi

Bu maddeler, ateşkesin kapsamı, bölgesel güvenlik, yaptırımların kaldırılması ve taraflar arası askeri çekilme gibi başlıkları içeriyor.