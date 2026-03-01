İran, Güney Kıbrıs'a mı saldırdı? SON DAKİKA! Güney Kıbrıs'ta neler oluyor, İran, Güney Kıbrıs'a neden saldırdı?

Güney Kıbrıs'tan gelen son bilgiler, bölgedeki tansiyonun yükseldiğini gösteriyor. İran'ın füzeleri ve insansız hava araçları İngiliz ve ABD üslerine yakın noktalara yönlendirildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜNEY KIBRIS'TA NELER OLUYOR?

Orta Doğu'daki gerilim Avrupa'ya taşındı. İngiltere Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre, binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iki füze fırlatıldı. Füzeler ve İran'a ait insansız hava araçları, İngiliz ve ABD üslerine çok yakın noktalara düştü ve bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

İRAN GÜNEY KIBRIS'A MI SALDIRI?

Evet. İran, Güney Kıbrıs'taki İngiliz ve ABD üslerini hedef aldı. Füzeler, üslerin sadece birkaç yüz metre uzağına düştü. Bu durum, İran'ın saldırı kapasitesini Avrupa sınırlarına kadar genişlettiğini gösteriyor.

İRAN GÜNEY KIBRIS'A NEDEN SALDIRDI?

İran'ın bu hamlesi, dünden beri Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alan operasyonlarının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. ABD ve müttefiklerinin bölgedeki askeri varlığına tepki olarak gerçekleştirilen saldırılar, gerilimi Orta Doğu'dan Avrupa sınırlarına taşımış durumda.