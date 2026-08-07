iphone 18 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 18 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar olacak?

Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu için beklentiler teknoloji dünyasında gündemdeki yerini koruyor. Şirketin geleneksel ürün takvimine bağlı kalması halinde iPhone 18 serisinin 2026 yılı içerisinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Özellikle Pro modeline ilişkin ortaya çıkan bilgiler; tasarım, kamera, işlemci ve bağlantı teknolojileri tarafında dikkat çekici yeniliklere işaret ediyor. Peki, iPhone 18 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 18 Pro özellikleri neler, iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak? İşte şu ana kadar paylaşılan bilgiler...

IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın bugüne kadar sürdürdüğü lansman takvimini devam ettirmesi halinde iPhone 18 Pro Max'in Eylül 2026'da tanıtılması ve aynı ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Model hakkında paylaşılan beklentilere göre öne çıkan teknik bilgiler şu şekilde sıralanıyor:

Lansman tarihi: Eylül 2026

Başlangıç fiyatı: 1.199 dolar (tahmini)

Ekran: 6.9 inç LTPO OLED

İşlemci: A20 Pro (2nm teknolojisi)

Bellek: 12 GB LPDDR5 RAM

Depolama seçenekleri: 256 GB ile 2 TB arasında

APPLE IPHONE 18 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Sızdırılan görüntüler ve prototip modellere göre iPhone 18 Pro Max'te tasarım dili korunurken bazı önemli güncellemelerin yapılması bekleniyor.

En dikkat çeken iddia, Dynamic Island (Dinamik Ada) bölümünün yaklaşık yüzde 35 oranında küçülmesi. Face ID sensörlerinin ekran altına taşınmasına yönelik çalışmalar sayesinde ekranın üst kısmındaki alanın daha az yer kaplayacağı belirtiliyor.

Renk seçenekleri arasında ise Koyu Kiraz (Dark Cherry) renginin öne çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra Açık Mavi, Koyu Gri ve Gümüş renklerinin de seride yer alacağı ifade ediliyor.

Ayrıca arka cam tasarımının titanyum çerçeveyle daha uyumlu görünmesi amacıyla tek tonlu bir tasarım anlayışına geçileceği belirtiliyor.

Kamera tarafında değişken diyafram teknolojisi

Paylaşılan bilgilere göre iPhone 18 Pro Max'in en dikkat çeken yeniliklerinden biri kamera sistemi olacak.

Ana kamerada kullanılacağı belirtilen mekanik değişken diyafram teknolojisi, alan derinliğinin fiziksel olarak kontrol edilebilmesine imkan sağlayacak.

Kamera tarafında öne çıkan beklentiler ise şöyle:

Değişken diyafram sistemiyle ışık koşullarına göre lens açıklığının fiziksel olarak ayarlanması

5x ve 10x optik zoom yeteneklerinde geliştirmeler

Telefoto kamerada daha geniş diyafram açıklığı sayesinde düşük ışık performansının artırılması

Performans tarafında A20 Pro işlemcisi

Paylaşılan bilgilere göre cihaz, TSMC'nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemcisinden güç alacak.

Beklenen donanım özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

12 GB LPDDR5 RAM

Apple Intelligence özelliklerinin cihaz üzerinde daha akıcı çalışması

Apple tasarımı C2 5G modem

Wi-Fi 7 desteği

Batarya tarafında ise yazılımsal optimizasyonlar ve büyüyen pil kapasitesi sayesinde daha uzun kullanım süresi sunulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

IPHONE 18 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Mevcut beklentilere göre iPhone 18 Pro Max'in ABD başlangıç fiyatının 1.199 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Türkiye satış fiyatına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Paylaşılan beklentilere göre cihazın, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak premium segmentte konumlanmayı sürdüreceği öngörülüyor.

Apple tarafından iPhone 18 serisine ilişkin resmi tanıtım gerçekleştirildiğinde teknik özellikler, fiyatlandırma ve satış takvimi netlik kazanacak. Bu içerikte yer alan bilgiler, paylaşılan beklentiler ve sızdırılan detaylarla sınırlıdır.