Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Inter Genoa maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı S Sport 2 ve S Sport Plus. İtalya Serie A kapsamındaki Inter Genoa maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

INTER GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Genoa maçı S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, İtalya Serie A kapsamında oynanacak.

INTER GENOA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan ve Disney+ üzerinden izlenebiliyor. Maçı izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport Plus'ta maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor. Platformun yayınları herhangi bir uydu ya da kablo platformunda kanal numarasıyla yer almıyor.

INTER GENOA MAÇI NE ZAMAN?

Inter Genoa maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma İtalya Serie A kapsamında yapılacak.

INTER GENOA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter Genoa maçı, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

INTER GENOA MAÇININ ÖNEMİ NE?

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, sahasında Genoa'yı konuk edecek. Zirve yarışındaki Inter, iç sahada galibiyet alarak liderlik takibini sürdürmek istiyor.

Inter, 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 29 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor. Genoa ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 16 puanla 10. sırada bulunuyor.

INTER VE GENOA SON DURUM

Inter, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Lacivert-siyahlılar ligdeki son beş maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Genoa ise son beş maçının dördünü kazanarak formda bir görüntü çiziyor.

İTALYA SERİE A HAKKINDA

San Siro olarak da bilinen Giuseppe Meazza Stadyumu, Inter ile AC Milan'ın ortak kullandığı tarihi bir stat. Yaklaşık 75 bin kişilik kapasitesiyle İtalya'nın en büyük stadyumları arasında yer alıyor.