Instagram şipşak nasıl kapatılır? (INSTANTS-AÇMA KAPAMA) Şipşak içerik Instagram nasıl kaldırılır?

Instagram, kullanıcı deneyimini hızlandırmaya yönelik yeni özellikleriyle sosyal medya gündeminde yer almaya devam ediyor. Platformun test ettiği sistemlerden biri olan “Şipşak (Instants)” özelliği, fotoğraf ve kısa videoların tek dokunuşla hızlı şekilde paylaşılmasını mümkün hale getiriyor. Peki, Instagram şipşak nasıl kapatılır? Şipşak içerik Instagram nasıl kaldırılır? Detaylar...

INSTAGRAM ŞİPŞAK (INSTANTS) NEDİR?

Instagram’ın yeni nesil paylaşım özelliklerinden biri olarak öne çıkan “Şipşak (Instants)”, kullanıcıların fotoğraf ve kısa videoları çok daha hızlı şekilde paylaşmasını sağlayan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Özelliğin temel amacı, mesajlaşma deneyimini hızlandırmak ve tek dokunuşla anlık içerik gönderimini kolaylaştırmak. Özellikle uzun düzenleme süreçlerini azaltan yapı, spontane paylaşımı ön plana çıkarıyor.

Ancak bu hız odaklı sistem, yanlışlıkla içerik gönderme riskini de artırabiliyor. Çünkü bazı paylaşımlar ek onay ekranı olmadan karşı tarafa iletilebiliyor. Bu nedenle şipşak özelliği, sosyal medya kullanıcıları arasında gizlilik ve kontrol tartışmalarıyla da gündeme geliyor. Özelliğin şu an tüm kullanıcılara değil, belirli test gruplarına açık olduğu belirtiliyor.

INSTAGRAM ŞİPŞAK NASIL KAPATILIR?

Instagram şipşak özelliğini devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar, uygulama içerisindeki ayarlar bölümünden işlemi gerçekleştirebiliyor. Bunun için profil ekranında yer alan üç çizgi menüsüne giriş yapılarak “İçerik Tercihleri” sekmesine ilerlenmesi gerekiyor.

Burada bulunan “Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle” seçeneği aktif edildiğinde, şipşak sekmesi uygulama ekranından kaldırılabiliyor. Böylece kullanıcılar standart mesajlaşma düzenine geri dönebiliyor. Menü isimleri uygulama sürümüne göre değişebileceği için Instagram’ın güncel sürümünü kullanmak önem taşıyor.

INSTAGRAM ŞİPŞAK NASIL AÇILIR?

Instagram şipşak özelliğini kullanmak isteyen kullanıcıların öncelikle uygulamanın güncel sürümünü yüklemiş olması gerekiyor. Özellik hesabınıza tanımlandıysa, hikâye veya mesajlaşma ekranında şipşak paylaşım seçeneği otomatik olarak görüntülenebiliyor. Sistemi aktif hale getirmek için profil bölümündeki ayarlar menüsünden “İçerik Tercihleri” alanına girilmesi gerekiyor. Burada yer alan şipşak gizleme seçeneği kapatıldığında özellik yeniden kullanılabiliyor.

Şipşak özelliği aktif olduktan sonra kullanıcılar kamera arayüzü üzerinden hızlı şekilde fotoğraf veya kısa video çekerek paylaşım yapabiliyor. Özelliğin temel amacı, filtre ve uzun düzenleme aşamalarını azaltarak anlık paylaşımı kolaylaştırmak olarak öne çıkıyor.