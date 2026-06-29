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Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 29 Haziran Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 29 Haziran Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
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29 Haziran sabah saatlerinde bazı Instagram kullanıcılarının uygulamaya erişim ve içerik görüntüleme konusunda yaşadığı sorunların ardından, 29 Haziran itibarıyla da benzer şikâyetler gündemde yer almaya devam ediyor. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve giriş problemleri kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, kullanıcılar “Instagram çöktü mü?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

29 Haziran’da başlayan erişim ve bağlantı problemlerine ilişkin şikâyetlerin 29 Haziran’da da sürmesi, Instagram kullanıcıları arasında yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle akışın yenilenmemesi ve içeriklerin geç yüklenmesi gibi sorunlar, platformun son durumuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI 29 HAZİRAN’DA MI YAŞANIYOR?

29 Haziran itibarıyla bazı kullanıcılar Instagram’a giriş ve içerik görüntüleme konusunda zaman zaman aksaklıklar yaşandığını bildiriyor. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve bağlantı problemleri sosyal medyada dikkat çekerken, “Instagram çöktü mü?” sorusu yeniden gündeme geldi.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcı şikâyetlerinin artması, Instagram’daki teknik durumun yeniden tartışılmasına neden oldu. Bildirilen sorunlar arasında akış yenileme hatası, içeriklerin geç açılması ve giriş problemleri öne çıkarken, platformun performansı yakından takip ediliyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, Instagram’ın ne zaman tamamen stabil hale geleceğini merak ediyor. Resmî bir açıklama beklenirken, platformdaki teknik durumun ne zaman düzeleceği kullanıcılar tarafından yakından izleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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