Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip etmektedir. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya paylaşımlarda bulunamazlar. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde..

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, zaman zaman yaşanan erişim sorunları nedeniyle platforma ulaşamadı. 24 Haziran Çarşamba günü itibarıyla bazı raporlarda kesinti ve bağlantı problemleri dikkat çekerken, kullanıcılar “Instagram çöktü mü?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

İNSTAGRAM ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR MU?

Son saatlerde bazı kullanıcılar Instagram’a giriş yaparken hata mesajları aldığını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Uygulamada yaşanan bu sorunların bireysel internet bağlantısından mı yoksa genel bir arızadan mı kaynaklandığı merak konusu oldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Instagram tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Platformda yaşanan olası kesintilerin global bir teknik problemden mi yoksa bölgesel bir aksaklıktan mı kaynaklandığı ise netlik kazanmadı.

SORUN HER KULLANICIYI ETKİLEMİYOR

Erişim problemi yaşayan kullanıcıların yanı sıra bazı hesaplarda uygulamanın normal şekilde çalıştığı da görülüyor. Bu durum, sorunun tüm kullanıcıları kapsayan genel bir çökme olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, Instagram’a giriş sorunu yaşayan kullanıcıların öncelikle internet bağlantılarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor. Ayrıca uygulamanın güncellenmesi ve cihazın yeniden başlatılması gibi basit adımların da sorunun çözümüne yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Instagram’da yaşanan erişim problemlerinin nedeni henüz netleşmezken, kullanıcılar platformdan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Sorunun küresel bir kesinti olup olmadığı yapılacak duyuruyla netlik kazanacak.

Hara raporu:

downdetector.t