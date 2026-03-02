Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Mart Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ancak zaman zaman içeriklerin yüklenmemesi, akışın durması veya uygulamanın açılmaması gibi teknik aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu tür durumlar kullanıcıların ilgisini çekiyor ve sorunun nedeni ile çözüm süresi merak ediliyor. Detaylar ve gelişmeler haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (2 MART PAZARTESİ)

2 Mart Pazartesi itibarıyla Instagram'da dünya genelinde yaygın veya uzun süreli bir çökme ya da erişim problemi olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kesinti takip platformları, ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde sorunsuz çalıştığını gösteriyor. Yine de bazı kullanıcılar belirli bölgelerde kısa süreli erişim veya performans sorunları yaşayabiliyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada paylaşılan şikâyetler arasında gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM'lerde gecikmeler öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğunlukla internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleği doluluğu veya VPN kullanımından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Kullanıcı geri bildirimleri, bildirilen sorunların kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını gösteriyor. Çoğu kullanıcı için platform normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Resmî bir açıklama yapılmadığı sürece genel bir çökme beklenmiyor. Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları öneriliyor.