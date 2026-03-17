Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 17 Mart Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

17 Mart sabahı dünya genelinde milyonlarca Instagram kullanıcısı, uygulamada beklenmedik yavaşlama ve erişim sorunlarıyla karşılaştı. Gönderilerin açılmaması, akışın güncellenmemesi ve giriş problemleri, kullanıcıların platformda teknik bir aksaklık olup olmadığını sorgulamasına yol açtı. Detaylar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (17 MART SALI)

17 Mart Salı sabahı bazı Instagram kullanıcıları, akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve uygulamanın yavaş çalışması gibi kısa süreli aksaklıklar yaşadı. Bu durum, kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Ancak platform tarafından dünya genelinde büyük çaplı bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcılar, özellikle paylaşımların geç açılması, hikâyelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderiminde gecikmelerden şikâyetçi oldu. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğu zaman internet bağlantısı sorunları, yoğun mobil veri kullanımı, uygulamanın eski sürümü, cihaz önbelleği veya VPN kaynaklı olabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Kullanıcı geri bildirimleri, yaşanan problemlerin genel bir çökme olmadığını ve çoğu kullanıcı için Instagram'ın normal çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Sorun yaşayanlara internet bağlantısını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını kapatmaları tavsiye ediliyor.