Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 13 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Her gün milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan Instagram, zaman zaman teknik güncellemeler ya da yoğun veri trafiği nedeniyle erişim sorunlarıyla gündeme gelebiliyor. Özellikle akşam saatlerinde ana akışın yenilenmemesi, gönderi ve hikâyelerin yüklenmemesi ya da mesajlaşma bölümünde gecikmeler yaşanması kullanıcıların en sık dile getirdiği problemler arasında yer alıyor. Uygulamaya girişte hissedilen yavaşlama da şikâyetlere eklenirken, bu aksaklıkların nedeni ve ne kadar geniş bir kitleyi etkilediği merak ediliyor. Konuya ilişkin son gelişmeler haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (13 ŞUBAT CUMA)

13 Şubat Cuma günü itibarıyla Instagram'da küresel çapta doğrulanmış, uzun süreli ve genel bir çökme olduğuna dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Kesinti izleme platformlarından paylaşılan veriler; ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, belirli bölgelerde kısa süreli erişim ve yavaşlama sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada yer alan kullanıcı paylaşımlarında; gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM bölümünde gecikmeler yaşanması gibi şikâyetler öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu tür problemler çoğunlukla internet bağlantısındaki dalgalanmalar, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleği ya da VPN kullanımı gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor. 13 Şubat itibarıyla Instagram tarafından duyurulmuş kapsamlı bir sistem arızası bulunmuyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Mevcut veriler, bildirilen aksaklıkların yaygın ve kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını ortaya koyuyor. Çoğu kullanıcı için platform erişimi normal şekilde sürüyor. Resmî bir açıklama olmadığı sürece genel bir çökme beklentisi bulunmuyor. Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları öneriliyor.