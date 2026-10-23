Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Şıklardaki tüm seçeneklerin insan vücudunun gündelik tepkileri arasında yer alması ve 976 günlük sürenin akıl almaz uzunluğu, soruyu tahmin etmesi zor bir hale getirdi. İngiliz Donna Griffiths tam 976 gün boyunca aralıksız hangi refleksi gerçekleştirerek tıp tarihine geçmiştir?

İNGİLİZ DONNA GRİFFİTHS TAM 976 GÜN BOYUNCA ARALIKSIZ HANGİ REFLEKSİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR?

Bağırmak

Gülmemek

Hapşırmak

Esnemek

Cevap: Hapşırmak

DONNA GRİFFİTHS KİMDİR?

Donna Griffiths, İngiltere’nin Worcestershire bölgesinde yaşayan ve sıra dışı bir sağlık sorunu nedeniyle dünyaca tanınan bir İngiliz kadın. Griffiths, henüz 12 yaşındayken 13 Ocak 1981’de hapşırmaya başladı ve hapşırıkları 16 Eylül 1983’e kadar aralıksız sürdü. Tam 976 gün boyunca devam eden bu nöbet, Guinness Dünya Rekorları’na “en uzun süren hapşırma nöbeti” olarak geçti. Kayıtlara göre Griffiths, ilk 365 gün içinde yaklaşık 1 milyon kez hapşırdı. Uzun süre doktorların da açıklama getirmekte zorlandığı bu durum, tıp literatüründe en sıra dışı vakalar arasında gösteriliyor. Hapşırma, burun içindeki tahriş edici maddeleri dışarı atmaya yarayan istemsiz bir vücut refleksi olarak biliniyor; ancak Griffiths’in vakası, bu refleksin neredeyse üç yıl boyunca kesintisiz sürmesiyle tarihe geçti.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.