İnci Üzmez kimdir, eşi Niyazi Üzmez kim? İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nerede?

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adını ilçede eğitim alanında yapılan çalışmalarla bağlantılı olarak İnci Üzmez'den alıyor. Okulun adı, Turgutlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 2023 yılında yayımladığı taziye mesajında da Niyazi Üzmez'in ilçeye kazandırdığı eğitim kurumları arasında yer aldı. Peki, İnci Üzmez kimdir? İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nerede? Detaylar...

İNCİ ÜZMEZ KİMDİR?

İnci Üzmez hakkında kamuya açık kaynaklarda kapsamlı bir biyografi bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre İnci Üzmez, Turgutlu'da hayır çalışmalarıyla tanınan iş insanı Niyazi Üzmez'in eşidir. Niyazi Üzmez'in 2023 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Turgutlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, Üzmez'in ilçeye çeşitli eğitim kurumları kazandırdığı belirtildi. Bu kurumların arasında İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yer aldı.

Niyazi Üzmez'in vefatına ilişkin yayımlanan yerel kaynaklarda da İnci Üzmez, Niyazi Üzmez'in eşi olarak yer alıyor.

İnci Üzmez'in adı, Turgutlu'da mesleki eğitime hizmet veren okulda yaşatılıyor. Turgutlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 2023 tarihli açıklamasında, Niyazi Üzmez'in ilçeye kazandırdığı eğitim kurumları sıralanırken İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de açıkça belirtiliyor.

Bu nedenle İnci Üzmez hakkında mevcut kamuya açık bilgiler, ağırlıklı olarak adının verildiği eğitim kurumu ve Niyazi Üzmez ile olan aile bağı üzerinden şekilleniyor. İnci Üzmez'in doğum tarihi, yaşı, eğitim geçmişi, mesleği veya özel yaşamına ilişkin ayrıntılı ve doğrulanmış bir biyografik bilgi bulunmadığından bu konularda kesin bir bilgi paylaşılmıyor.

İNCİ ÜZMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ NEREDE?

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Albayrak Mahallesi'nde bulunuyor. Millî Eğitim Bakanlığının okul için yayımladığı resmî iletişim bilgilerinde adres, Albayrak Mahallesi Sart Sokak İnci Üzmez Tek. Lise Blok No: 2/1 Turgutlu/ Manisa olarak yer alıyor.

Okulun resmî MEB sayfasındaki bilgilere göre İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turgutlu ilçe merkezine yaklaşık 500 metre, Manisa il merkezine ise yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Okula ulaşım bilgilerinde tren ve otobüs seçenekleri de belirtiliyor.

Okulun bulunduğu Albayrak Mahallesi ve adres bilgisi, Millî Eğitim Bakanlığının resmî okul sayfasında doğrudan yer alıyor. Böylece okulun Turgutlu ilçesindeki konumu ve ilçe merkezine olan yaklaşık uzaklığı resmî MEB bilgileriyle doğrulanabiliyor.

OKUL HAKKINDA BİLGİLER

Millî Eğitim Bakanlığının resmî okul sayfasında yer alan bilgilere göre İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 39 öğretmen, 505 öğrenci ve 32 derslik bulunuyor. Okulda bunun yanında 3 atölye ve işlik, 16 mesleki uygulama laboratuvarı, 2 spor salonu, 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu ve 1 kütüphane yer alıyor.

Okulun resmî bilgilerinde ayrıca 1 kimya laboratuvarı, 2 bilişim teknolojileri sınıfı, 1 müzik sınıfı, 1 resim sınıfı ve 1 yemekhane bulunduğu belirtiliyor. Kütüphanede 3 bin 20 kitap olduğu bilgisi de okulun MEB sayfasında yer alıyor.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretim şekli tam gün olarak belirtilirken okulun çalışma saatleri sabah 08.30 ile akşam 17.30 arasında gösteriliyor. Resmî okul bilgilerinde pansiyon bulunmadığı, ulaşımın ise tren ve otobüsle sağlanabildiği bilgisi yer alıyor.

Turgutlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün yayımladığı farklı resmî belgelerde de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilçedeki mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında yer aldığı görülüyor.

Sonuç olarak İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan ve adı İnci Üzmez'i taşıyan bir mesleki ve teknik eğitim kurumudur. İnci Üzmez hakkında ise kamuya açık kaynaklarda kapsamlı bir biyografi bulunmamakta; mevcut bilgiler onun Niyazi Üzmez'in eşi olduğunu ve adının Turgutlu'daki bu okulda yaşatıldığını ortaya koymaktadır.