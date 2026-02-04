Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden İmren Öztürk, 4 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki, İmren Öztürk kimdir, neden gözaltına alındı? İmren Öztürk ne iş yapıyor? Detaylar...

İMREN ÖZTÜRK KİMDİR?

İmren Öztürk, Türkiye'de sosyal medya platformlarında özellikle Instagram üzerinden tanınan bir içerik üreticisidir. @imrren kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Öztürk'ün Instagram profili, 800 bini aşan takipçi sayısıyla geniş bir kitleye ulaşmaktadır.

Güzellik, yaşam tarzı, estetik uygulamalar ve kişisel stil temaları üzerine içerikler üretmesi ile bilinen Öztürk, takipçilerine hem günlük hayatından kesitler hem de estetikle ilgili görseller sunar. Ayrıca farklı sosyal medya hesapları üzerinden de aktif olarak topluluk ilişkisini güçlendirdiği görülmektedir.

Sosyal medya profillerinde yer alan bilgilerde Öztürk'ün hem Türkiye'de hem zaman zaman Dubai'de faaliyet gösteren estetik ve güzellik projeleri hakkında içerikler paylaştığı da dikkat çekmektedir.

İMREN ÖZTÜRK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

4 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması çerçevesinde, birçok sosyal medya fenomeni ile birlikte İmren Öztürk de emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan 19 kişi arasında yer aldı.

Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir ve şüphelilere "uyuşturucu madde bulundurma, kullanma ve fuhuşa aracılık" gibi çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.

Aynı soruşturma kapsamında ayrıca Sevcan Güler, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür, Damla Kütük ve bazı diğer sosyal medya isimleri de operasyonla gözaltına alındı.

İMREN ÖZTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

İmren Öztürk, temel olarak sosyal medya içerik üreticisi olarak tanımlanabilir. Özellikle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda güzellik, estetik uygulamalar, yaşam tarzı ve kişisel estetik sunumlara yer verir.

İMREN ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Şu anda İmren Öztürk'ün net doğum tarihi ve yaşı kamuya açık güvenilir kaynaklarda yer almıyor.