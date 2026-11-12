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İmdat Aygül kimdir? Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi İmdat Aygül kaç yaşında, nereli, evli mi?

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İmdat Aygül kimdir? Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi İmdat Aygül kaç yaşında, nereli, evli mi?
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Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi İmdat Aygül, akademik çalışmaları ve bilimsel yayınlarıyla merak konusu oldu. Aygül'ün akademik kariyerinin yanı sıra yaşı, memleketi ve medeni durumu da araştırılıyor. Peki, İmdat Aygül kimdir? Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi İmdat Aygül kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi İmdat Aygül, akademik çalışmalarıyla merak konusu oldu. DergiPark ve üniversitenin araştırmacı bilgi sisteminde akademik profili bulunan Aygül'ün uzmanlık alanları ve bilimsel yayınları araştırılıyor. Peki, İmdat Aygül kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte akademik kariyerine ve hakkında kamuya açık bilgilere ilişkin ayrıntılar...

İMDAT AYGÜL KİMDİR?

Dr. Öğr. Üyesi İmdat Aygül, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde görev yapan bir akademisyendir. DergiPark'taki akademik profilinde unvanı Dr. Öğr. Üyesi olarak belirtilen Aygül'ün uzmanlık alanları arasında enzimler, tıbbi ve biyomoleküler kimya yer alıyor.

Akademik çalışmalarını bilimsel yayınlar ve hakemlik faaliyetleriyle sürdüren Aygül'ün DergiPark profilinde 5 yayını, 5 hakemlik faaliyeti ve 3 CrossRef atıfı bulunuyor.

İMDAT AYGÜL KAÇ YAŞINDA?

Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İmdat Aygül'ün doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık akademik profillerinde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

İMDAT AYGÜL NERELİ?

İmdat Aygül'ün memleketi ve aslen nereli olduğu hakkında erişilebilen akademik profillerde veya paylaşılan resmi bilgilerde açıklama yer almıyor.

İMDAT AYGÜL EVLİ Mİ?

Dr. Öğr. Üyesi İmdat Aygül'ün medeni durumu, evli olup olmadığı veya aile yaşamına ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

İMDAT AYGÜL'ÜN UZMANLIK ALANLARI NELER?

DergiPark'taki akademik profilinde İmdat Aygül'ün uzmanlık alanları enzimler, tıbbi ve biyomoleküler kimya olarak sıralanıyor. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde görev yapan Aygül'ün akademik çalışmaları bu alanlarla ilişkilendiriliyor.

İMDAT AYGÜL'ÜN AKADEMİK YAYINLARI NELER?

İmdat Aygül'ün DergiPark profilinde 5 bilimsel yayını listeleniyor. Öne çıkan çalışmalarından biri, spor salonuna giden bireylerin beslenme alışkanlıkları, beslenme bilgi düzeyi ve besin desteği kullanımlarının belirlenmesini konu alıyor.

Aygül'ün akademik yayınları, hakemlik faaliyetleri ve atıf bilgilerine DergiPark ile Gümüşhane Üniversitesi Araştırma Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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