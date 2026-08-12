İman Elbani kimdir, İman Elbani kaç yaşında, aslen nereli, İman Elbani Türk mü?

İman Elbani’nin hayatı, yaşı ve nereli olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. “İman Elbani Türk mü?”, “İman Elbani kaç yaşında?” ve “İman Elbani aslen nereli?” sorularına yanıt arayanlar, ünlü ismin biyografisine ilişkin detayları araştırıyor.

İMAN ELBANİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, İMAN ELBANİ TÜRK MÜ?

İman Elbani kimdir, İman Elbani kaç yaşında, aslen nereli ve İman Elbani Türk mü? soruları, ünlü oyuncunun hayatını merak edenler tarafından araştırılıyor. Murat Yıldırım ile evliliğiyle Türkiye'de de tanınan İman Elbani'nin yaşı, doğum yeri ve kariyeri merak konusu oluyor.

Fas'ta dünyaya gelen ve oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren İman Elbani, özellikle Murat Yıldırım ile yaptığı evliliğin ardından Türkiye'de daha geniş kitleler tarafından tanındı. Peki İman Elbani kaç yaşında, aslen nereli ve Türk mü? İşte İman Elbani'nin hayatına ilişkin merak edilen detaylar.

İMAN ELBANİ KİMDİR?

İman Elbani, oyuncu ve eski güzellik yarışması birincisidir. 22 Ekim 1982 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Elbani, kariyerinin ilk dönemlerinde güzellik yarışmalarında elde ettiği başarılarla tanındı. Daha sonra oyunculuk alanında çalışmalar yapan Elbani, farklı projelerde yer aldı.

Türkiye'de ise özellikle oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi olarak tanınan İman Elbani, oyunculuk kariyerini de Türkiye'de sürdürdü.

İMAN ELBANİ KAÇ YAŞINDA?

İman Elbani, 22 Ekim 1982 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Elbani, 22 Ekim 2026 tarihinde 44 yaşına girecektir.

İMAN ELBANİ ASLEN NERELİ?

İman Elbani aslen Faslıdır. 22 Ekim 1982 tarihinde Fas'ta doğan Elbani, kariyerinin ilk dönemlerinde ülkesinde tanındı. Güzellik yarışmalarındaki başarılarının ardından oyunculuk çalışmalarına yöneldi.

İMAN ELBANİ TÜRK MÜ?

İman Elbani Türk değildir, Faslıdır. Fas doğumlu olan Elbani, Murat Yıldırım ile evliliği nedeniyle Türkiye'de de yakından tanınan isimler arasında yer alıyor.

İMAN ELBANİ VE MURAT YILDIRIM NE ZAMAN EVLENDİ?

İman Elbani ile Murat Yıldırım 2016 yılında evlendi. Çiftin evliliği magazin dünyasında geniş yer bulurken, Elbani de Türkiye'de daha fazla tanınmaya başladı.

İMAN ELBANİ HANGİ DİZİDE OYNADI?

Oyunculuk kariyerine farklı ülkelerde devam eden İman Elbani, Türkiye'de de projelerde rol aldı. Özellikle Aziz dizisinde canlandırdığı Mısır Prensesi Fevziye karakteriyle Türk televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.

22 Ekim 1982 Fas doğumlu olan İman Elbani, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır ve aslen Faslıdır.