İlkokul kayıtları başladı mı? MEB 2026-2027 ilkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin en çok araştırdığı konuların başında ilkokul ve anaokulu kayıt işlemleri geliyor. Özellikle "İlkokul kayıtları başladı mı?" ve "MEB 2026-2027 ilkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak?" soruları yoğun şekilde gündemde yer alıyor.

İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul kayıt işlemleri, öğrencilerin adres bilgileri ve yaş kriterleri esas alınarak yürütülüyor.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmenlerinin belirlenmesi ile ortaokula başlayacak 5. sınıf öğrencilerinin şubelerinin oluşturulması, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda Ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Velilerin kayıt sürecinde çocuklarının doğum tarihine göre hangi yaş grubunda yer aldığını kontrol etmeleri önem taşıyor. Kayıt hakkı ve zorunluluk durumu tamamen belirlenen yaş aralıklarına göre uygulanıyor.

MEB 2026-2027 İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında ilkokul kayıtlarında uygulanacak yaş kriterleri MEB tarafından açıklandı. Değerlendirmeler, 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla çocukların ay yaşları dikkate alınarak yapılıyor.

78 ay ve üzeri (Mart 2020 ve öncesi doğanlar)

30 Eylül 2026 itibarıyla 78 ay ve üzerindeki çocukların ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu yaş grubunda herhangi bir kayıt ertelemesi uygulanmamaktadır.

72-77 ay (Nisan 2020 - Eylül 2020 arası doğanlar)

Bu yaş grubundaki çocuklar için de ilkokul birinci sınıfa kayıt zorunludur.

Ancak Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporuyla özel eğitim ihtiyacı bulunduğu belirlenen çocuklar, kaynaştırma öğrencisi olarak anaokuluna kayıt yaptırabilir.

69-71 ay (Ekim 2020 - Aralık 2020 arası doğanlar)

Bu yaş grubundaki çocuklar ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Bununla birlikte veliler, dilekçe vererek çocuklarını anaokuluna kaydettirme hakkına sahiptir.

66-68 ay (Ocak 2021 - Mart 2021 arası doğanlar)

Bu yaş grubundaki çocuklar anaokuluna kaydedilir.

Ancak veli dilekçesiyle ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptırılması da mümkündür.

ANAOKULU KAYITLARINDA YAŞ KRİTERLERİ

MEB tarafından anaokulu kayıtlarında da yine 30 Eylül 2026 tarihi esas alınmaktadır.

5 yaş sınıfı (60-65 ay)

Nisan 2021 - Eylül 2021 tarihleri arasında doğan çocuklar (60-65 ay), anaokulunun 5 yaş sınıfına kaydedilebilir.

4 yaş sınıfı (48-59 ay)

Ekim 2021 - Eylül 2022 arasında doğan çocuklar, adres kayıt bölgesindeki 5 yaş grubu öğrenciler yerleştirildikten sonra kontenjan bulunması halinde anaokulunun 4 yaş sınıfına kayıt yaptırabilir.

3 yaş sınıfı (36-47 ay)

Ekim 2022 - Eylül 2023 arasında doğan çocuklar, bölgede önce 5 ve 4 yaş grubu öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kontenjan bulunması ve yeterli talep olması halinde 3 yaş sınıfına kabul edilebilir.

35 ay ve altı

Ekim 2023 ve sonrasında doğan çocuklar, MEB'e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaptıramaz. Aynı şekilde bu yaş grubunun ilkokul birinci sınıfa kayıt hakkı da bulunmamaktadır.

KAYIT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İlkokul ve anaokulu kayıtlarında yaş hesaplamaları 30 Eylül 2026 tarihi esas alınarak yapılmaktadır.

Velilerin çocuklarının doğum tarihine göre hangi yaş grubunda bulunduğunu dikkatle incelemeleri, gerekli görülmesi halinde okul yönetimleri veya Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) ile iletişime geçmeleri önerilmektedir.

Şube belirleme ve sınıf öğretmeni belirleme işlemleri ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecektir. Bu süreç, ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler ile 5. sınıfa geçecek öğrencilerin şubelerinin oluşturulmasını kapsamaktadır.