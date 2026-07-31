Haberler

Önce ölümden döndü, sonra okeye devam etti

Önce ölümden döndü, sonra okeye devam etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te bir kıraathanede okey oynayan şahsın yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı.

Bilecik'te bir kıraathanede okey oynayan şahsın yediği portakalın parçası soluk borusuna kaçtı. Masadaki rakibinin Heimlich manevrası sonrası hayata dönen adam oyuna kaldığı yerden devam etti.

Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı bir kıraathanede meydana geldi. Orta Mahalle üzerinde bir kıraathanede arkadaşlarıyla birlikte okey oynayan Hüseyin Açık bir anda nefes alamamaya başladı. Bu esnada yanında oturan ve okey oyununda rakibi olan Soner Keskin hemen şahsa Heimlich manevrası yaptı. Yediği portakal parçası boğaza kaçan adam Heimlich manevrası ile nefes alarak hayata döndü. Hüseyin Açık ardından masaya tekrar oturarak, oyuna kaldığı yerden devam etti. O anlar kıraathanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, Hüseyin Açık ertesi gün kendini kurtaran Soner Keskin ve okey arkadaşlarına yemek ısmarladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

Rus turistin gizlice kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım
Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Savaşta bir ilk! Rusya, ABD'li şirkete ait dron fabrikasını vurdu

Savaşta bir ilk! ABD'li şirkete ait dron fabrikası vuruldu
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı

Gündem yaratan görüntü: Protesto sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özel bağış kampanyası başlattı, 24 saatte bakın ne kadar toplandı
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti

Ülkeden gelen görüntüler vahim! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı