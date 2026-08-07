İlkay Çiçek kimdir? Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek evli mi, eşi kim?

İzmir'in Menderes ilçesinde 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen İlkay Çiçek, daha önce muhtarlık ve sivil toplum kuruluşlarındaki görevleriyle tanındı. Yerel yönetim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Çiçek'in eğitim hayatı, görevleri ve özel yaşamına ilişkin bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İlkay Çiçek kimdir? İlkay Çiçek evli mi, eşi kim?

İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

İlkay Çiçek, 30 Ocak 1986 tarihinde İzmir'in Menderes ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğretim eğitimini Menderes'te tamamlayan Çiçek, 2003 yılında Gaziemir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde sürdürmektedir.

Yerel yönetim alanındaki ilk önemli görevi, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Menderes'in en büyük mahallelerinden biri olan Cüneytbey Mahallesi'nde muhtar seçilmesiyle başladı.

Daha sonra ilçede ilk kez kurulan Menderes Kent Konseyi'nin başkanlığına seçilen İlkay Çiçek, bu görevi kapsamında kent konseyi çalışmalarını yürüttü.

Çiçek ayrıca Menderes Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini de üstlendi.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Menderes Belediye Başkanı seçilen İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

İLKAY ÇİÇEK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

İlkay Çiçek evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Kamuoyuna açık biyografik bilgilerde eşinin adına veya mesleğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle eşinin kim olduğuna dair doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu doğrultuda kamuoyuna yansıyan bilgiler, İlkay Çiçek'in evli olduğu ve iki çocuk sahibi olduğu bilgisiyle sınırlıdır.