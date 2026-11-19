Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci ara tatil, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. İkinci ara tatil, ikinci dönemin ilk haftalarında yer alıyor. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ikinci ara tatilden önce, 25 Ocak ile 5 Şubat 2027 arasında iki haftalık yarıyıl tatilini geçirecek. İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman kapanacak soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

İkinci ara tatil, hafta içi 5 gün sürecek. Öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler, 6-14 Mart 2027 tarihleri arasında toplam 9 gün okuldan uzak kalacak.

İKİNCİ ARA TATİLDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler, ikinci ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026

Okulların açılması: 23 Kasım 2026

Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Ders yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027

2027 RAMAZAN BAYRAMI OKULLARA DENK GELİYOR MU?

2027 yılında Ramazan Bayramı'nın mart ayının ikinci yarısına denk gelmesi bekleniyor. Resmi tatil olan bayram günlerinde okullarda ders yapılmayacak. Bayram tatilinin kesin tarihleri ve olası idari izin kararları, ilerleyen dönemde yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.