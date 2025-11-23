"İki Dünya Bir Dilek", güçlü oyuncu kadrosu, duygu yüklü hikâyesi ve Prime Video'ya özel olarak hazırlanan etkileyici atmosferiyle yılın en çok merak edilen yerli yapımları arasında yer alıyor. Peki, İki Dünya Bir Dilek filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İki Dünya Bir Dilek hangi platformda yayınlanacak? İki Dünya Bir Dilek ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde!

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

"İki Dünya Bir Dilek", Prime Video için hazırlanan duygusal ağırlıklı bir film olarak izleyiciyle buluşuyor. Yapımın başrollerinde Hande Erçel ve Metin Akdülger yer alıyor.

Filmde Hande Erçel başarılı bir avukat olan Bilge karakterini canlandırırken, Metin Akdülger ise önemli bir arkeolojik keşfe imza atan Can karakterine hayat veriyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

Hüseyin Avni Danyal

İdil Fırat

Serkan Tınmaz

Nazlıcan Demir

Eylül Su Sapan

Rami Narin

Didem İnselel

Erdal Bilingen

İpek Erdem

Filmin yönetmenliğini Ketche (Hakan Kırvavaç) üstlenirken, senaryosu Elçin Muslu tarafından yazılmıştır.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN KONUSU NE?

"İki Dünya Bir Dilek", kaderin bir araya getirdiği iki insanın çocukluklarından yetişkinliklerine uzanan duygusal yolculuğunu merkezine alan romantik-dram türünde bir film.

Hikâye, 1998 yılbaşı gecesi bir hastanede tanışan iki çocuğun —Bilge ve Can'ın— kısa ama unutulmaz karşılaşmasıyla başlıyor. Bu gecede yaşanan özel bağ, ikisinin hayatında silinmez bir iz bırakıyor.

Yıllar geçer…

Bilge başarılı bir avukat, Can ise uluslararası çapta değer taşıyan bir keşfe imza atmış bir arkeolog olur. Ancak hayat, onları yıllar sonra yeniden bir araya getirecek bir kapı açar.

Bu beklenmedik karşılaşma, hem geçmişin büyüsünü yeniden canlandırır hem de her ikisi için duygusal açıdan yeni bir sınavı beraberinde getirir. Film, zamanın insan hayatındaki dönüştürücü etkisini güçlü bir romantik anlatıyla işliyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

"İki Dünya Bir Dilek", Prime Video'nun özel film yapımı olarak platformdaki yerini alıyor.

Prime Video tarafından "yılın en dokunaklı aşk hikâyesi" olarak lanse edilen film, 25 Kasım tarihinde izleyiciyle buluşacak. Yapım, platformun romantik-dram kategorisindeki iddialı projeleri arasında gösteriliyor.