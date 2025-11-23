Haberler

İki Dünya Bir Dilek filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İki Dünya Bir Dilek hangi platformda yayınlanacak?

İki Dünya Bir Dilek filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İki Dünya Bir Dilek hangi platformda yayınlanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılın en iddialı yerli yapımlarından biri olarak öne çıkan "İki Dünya Bir Dilek", güçlü kadrosu ve izleyiciyi geçmişe götüren dokunaklı hikâyesiyle büyük merak uyandırıyor. Peki, İki Dünya Bir Dilek filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İki Dünya Bir Dilek hangi platformda yayınlanacak? İki Dünya Bir Dilek ne zaman yayınlanacak? İki Dünya Bir Dilek filminin detayları...

"İki Dünya Bir Dilek", güçlü oyuncu kadrosu, duygu yüklü hikâyesi ve Prime Video'ya özel olarak hazırlanan etkileyici atmosferiyle yılın en çok merak edilen yerli yapımları arasında yer alıyor. Peki, İki Dünya Bir Dilek filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İki Dünya Bir Dilek hangi platformda yayınlanacak? İki Dünya Bir Dilek ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde!

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

"İki Dünya Bir Dilek", Prime Video için hazırlanan duygusal ağırlıklı bir film olarak izleyiciyle buluşuyor. Yapımın başrollerinde Hande Erçel ve Metin Akdülger yer alıyor.

Filmde Hande Erçel başarılı bir avukat olan Bilge karakterini canlandırırken, Metin Akdülger ise önemli bir arkeolojik keşfe imza atan Can karakterine hayat veriyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

  • Hüseyin Avni Danyal
  • İdil Fırat
  • Serkan Tınmaz
  • Nazlıcan Demir
  • Eylül Su Sapan
  • Rami Narin
  • Didem İnselel
  • Erdal Bilingen
  • İpek Erdem

Filmin yönetmenliğini Ketche (Hakan Kırvavaç) üstlenirken, senaryosu Elçin Muslu tarafından yazılmıştır.

İki Dünya Bir Dilek filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İki Dünya Bir Dilek hangi platformda yayınlanacak?

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN KONUSU NE?

"İki Dünya Bir Dilek", kaderin bir araya getirdiği iki insanın çocukluklarından yetişkinliklerine uzanan duygusal yolculuğunu merkezine alan romantik-dram türünde bir film.

Hikâye, 1998 yılbaşı gecesi bir hastanede tanışan iki çocuğun —Bilge ve Can'ın— kısa ama unutulmaz karşılaşmasıyla başlıyor. Bu gecede yaşanan özel bağ, ikisinin hayatında silinmez bir iz bırakıyor.

Yıllar geçer…

Bilge başarılı bir avukat, Can ise uluslararası çapta değer taşıyan bir keşfe imza atmış bir arkeolog olur. Ancak hayat, onları yıllar sonra yeniden bir araya getirecek bir kapı açar.

Bu beklenmedik karşılaşma, hem geçmişin büyüsünü yeniden canlandırır hem de her ikisi için duygusal açıdan yeni bir sınavı beraberinde getirir. Film, zamanın insan hayatındaki dönüştürücü etkisini güçlü bir romantik anlatıyla işliyor.

İki Dünya Bir Dilek filminin oyuncuları kimler, konusu ne? İki Dünya Bir Dilek hangi platformda yayınlanacak?

İKİ DÜNYA BİR DİLEK HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

"İki Dünya Bir Dilek", Prime Video'nun özel film yapımı olarak platformdaki yerini alıyor.

Prime Video tarafından "yılın en dokunaklı aşk hikâyesi" olarak lanse edilen film, 25 Kasım tarihinde izleyiciyle buluşacak. Yapım, platformun romantik-dram kategorisindeki iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

Obez ailenin işkencesi! Korku evinden bir deri bir kemik çıktı
CHP'nin İmralı kararını eleştiren DEM Partili Bakırhan, yeni anayasaya yeşil ışık yaktı

DEM Partili Bakırhan'dan CHP'nin İmralı kararına tepki
Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Son bilgiyi babası verdi! Soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişme
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ölüm tehdidi aldığını açıkladı

O takımın taraftarları tarafından ölümle tehdit ediliyor
Fenerbahçe'ye Samsunspor'dan tanıdık transfer

Fenerbahçe'ye Samsun'dan tanıdık transfer
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
Gustavo Petro'dan 'darbe' iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu

Ülkenin lideri ABD'yi açık açık uyardı: Savaş çıkar
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz

Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz
İç çamaşırında kaçak papağanlarla sınırı geçmeye çalıştı

Hayrete düşüren kaçakçılık: Papağanlar iç çamaşırından çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.