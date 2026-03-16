Iğdır Belediye Başkanı hangi partiden, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş hangi partili?

Iğdır'da belediye başkanlığı koltuğunda kim oturuyor? Güncel bilgilere göre, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, görevini hangi siyasi parti çatısı altında yürütüyor? Vatandaşlar ve siyasi gözlemciler, Başkan Güneş'in parti kimliğini merak ediyor. İşte Iğdır Belediye Başkanı'nın partisi ve siyasi duruşuyla ilgili detaylar.

Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in siyasi partisi gündemde. Son açıklamalar ve yerel seçim sonuçları ışığında, Başkan Güneş'in hangi partiden olduğu merak konusu oldu. Iğdır halkı, belediye yönetiminin hangi siyasi çizgide ilerlediğini öğrenmek istiyor. İşte Iğdır Belediye Başkanı ve partisi hakkında bilmeniz gerekenler.

MEHMET NURİ GÜNEŞ KİMDİR?

1953 yılında Iğdır'da doğan Mehmet Nuri Güneş, uzun yıllardır Türk siyasetinde aktif rol alıyor. Siyasi kariyerine HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP ve DEHAP gibi partilerde görev alarak başlayan Güneş, DTP'de kurucu üyelik ve kurultay delegeliği yaptı. 1995-2002 yılları arasında üç kez milletvekili seçilmesine rağmen partisinin barajı aşamaması nedeniyle meclise giremedi.

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENEYİMİ

2009 Yerel Seçimleri'nde DTP'den Iğdır Belediye Başkanı seçilen Mehmet Nuri Güneş, görev süresi sırasında BDP'ye geçmiş ve 2010 yılında yürütülen bir operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. 2013 yılında Yargıtay tarafından onaylanan mahkeme kararıyla başkanlık görevine son verilmişti.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE DEM PARTİ'DEN ZAFER

2024 Türkiye Yerel Seçimleri'nde Mehmet Nuri Güneş, DEM Parti'den aday olarak Iğdır Belediye Başkanı seçildi. Bu sonuç, Güneş'in uzun ve hareketli siyasi kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

MEHMET NURİ GÜNEŞ'İN SİYASİ KARNESİ

Mehmet Nuri Güneş'in siyasi geçmişi, Türkiye'deki yerel ve ulusal siyaset dinamiklerini yakından takip edenler için dikkat çekici. Birçok farklı partide görev alması ve seçimlerde elde ettiği oy başarıları, onu Iğdır siyasetinde önemli bir figür hâline getiriyor.

Osman DEMİR
