Haberler

İGDAŞ doğal gaz uyarısı nedir, hangi kombiler kapatılmalı? Bacalı kombiler neden kapatılıyor (3-4 Ocak)?

İGDAŞ doğal gaz uyarısı nedir, hangi kombiler kapatılmalı? Bacalı kombiler neden kapatılıyor (3-4 Ocak)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İGDAŞ, 3–4 Ocak tarihlerinde İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle abonelerini SMS yoluyla bilgilendirdi. Yapılan uyarıda, doğal gazla çalışan cihazların güvenli kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hatırlatıldı. Kurum, özellikle ortamdan hava alan cihazlar için hayati önem taşıyan havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini vurguladı.

İstanbul genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İGDAŞ, 3–4 Ocak tarihleri için ek güvenlik tedbirlerine dikkat çekti. Açıklamada, bacalı cihazların fırtınalı havalarda oluşturabileceği risklere özellikle dikkat çekilirken, bu tür cihazların kullanımının geçici olarak durdurulmasının can güvenliği açısından kritik olduğu belirtildi. Peki, İGDAŞ'ın yaptığı bu uyarı neden bacalı kombileri kapsıyor ve fırtına sırasında neden kapatılmaları isteniyor?

İGDAŞ DOĞAL GAZ UYARISI NEDİR?

Güvenli doğal gaz kullanımı için önemli uyarılarda bulunan İGDAŞ, ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini vurguladı. Menfezlerin sürekli açık tutulmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

İGDAŞ'ın uyarısı şöyle:

"Değerli abonelerimiz,

Yarından itibaren iki gün (3 - 4 Ocak) süre için İstanbul genelinde fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerini her zaman açık tutunuz.

Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız ve cihazların bulunduğu odada uyumayınız."

İGDAŞ'TAN DOĞAL GAZUYARISI

İGDAŞ, 3-4 Ocak tarihlerinde İstanbul'da beklenen fırtına nedeniyle doğal gaz kullanıcılarını da uyardı. Açıklamada, bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazların güvenli şekilde kullanılması, havalandırma menfezlerinin açık tutulması ve bu cihazların bulunduğu odalarda uyunmaması gerektiği hatırlatıldı.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

AKOM yetkilileri, özellikle yüksek katlı binalarda, sahil ve açık alanlarda yaşayanların dikkatli olmasını istedi. Fırtınanın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği, araç kullanırken ve dışarıda bulunurken ekstra tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla

Tarihi soygunda vurgun, 100 milyon eurodan fazlaymış
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Azerbaycan Manatı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi

Rakam inanılmaz! 1 Azerbaycan Manatı bakın kaç TL oldu
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil