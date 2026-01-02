İGDAŞ doğal gaz uyarısı nedir, hangi kombiler kapatılmalı? Bacalı kombiler neden kapatılıyor (3-4 Ocak)?

İstanbul genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İGDAŞ, 3–4 Ocak tarihleri için ek güvenlik tedbirlerine dikkat çekti. Açıklamada, bacalı cihazların fırtınalı havalarda oluşturabileceği risklere özellikle dikkat çekilirken, bu tür cihazların kullanımının geçici olarak durdurulmasının can güvenliği açısından kritik olduğu belirtildi. Peki, İGDAŞ'ın yaptığı bu uyarı neden bacalı kombileri kapsıyor ve fırtına sırasında neden kapatılmaları isteniyor?

İGDAŞ DOĞAL GAZ UYARISI NEDİR?

Güvenli doğal gaz kullanımı için önemli uyarılarda bulunan İGDAŞ, ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerektiğini vurguladı. Menfezlerin sürekli açık tutulmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

İGDAŞ'ın uyarısı şöyle:

"Değerli abonelerimiz,

Yarından itibaren iki gün (3 - 4 Ocak) süre için İstanbul genelinde fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerini her zaman açık tutunuz.

Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız ve cihazların bulunduğu odada uyumayınız."

İGDAŞ'TAN DOĞAL GAZUYARISI

İGDAŞ, 3-4 Ocak tarihlerinde İstanbul'da beklenen fırtına nedeniyle doğal gaz kullanıcılarını da uyardı. Açıklamada, bacalı kombi, şofben ve soba gibi cihazların güvenli şekilde kullanılması, havalandırma menfezlerinin açık tutulması ve bu cihazların bulunduğu odalarda uyunmaması gerektiği hatırlatıldı.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

AKOM yetkilileri, özellikle yüksek katlı binalarda, sahil ve açık alanlarda yaşayanların dikkatli olmasını istedi. Fırtınanın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği, araç kullanırken ve dışarıda bulunurken ekstra tedbir alınması gerektiği vurgulandı.