Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi hakkında yaptığı açıklamalar, magazin ve sosyal medya gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Psikolojik şiddet, tehdit ve aldatılma iddialarıyla dikkat çeken açıklamaların ardından kamuoyunda İdris Aybirdi’nin hayatı, kariyeri ve iş dünyasındaki geçmişi merak edilmeye başlandı. Peki, İdris Aybirdi kimdir? Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

SAHRA IŞIK'IN ESKİ EŞİ İDRİS AYBİRDİ KİMDİR?

İdris Aybirdi, Türkiye’de girişimcilik alanında faaliyet gösteren iş insanları arasında yer almaktadır. Özellikle kurucuları arasında bulunduğu Perotti markasıyla tanınan Aybirdi, ticaret hayatında dikkat çeken isimlerden biri olarak bilinmektedir.

İş yaşamına aile şirketi bünyesinde adım atan Aybirdi, babası Salih Aybirdi ile birlikte yürüttüğü ticari faaliyetlerle sektör içerisinde tanınırlık kazandı. Ev yaşam ürünleri alanında faaliyet gösteren marka aracılığıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli pazarlarda faaliyet gösterdiği bilinmektedir.

Son dönemde ise adı, eski eşi Sahra Işık’ın kamuoyuna yansıyan açıklamaları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Açıklamaların ardından sosyal medyada ve arama motorlarında İdris Aybirdi hakkında yapılan araştırmalarda önemli bir artış yaşandı.

İDRİS AYBİRDİ KAÇ YAŞINDA?

İdris Aybirdi’nin yaşıyla ilgili kamuoyuna açık ve doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

İDRİS AYBİRDİ NERELİ?

İdris Aybirdi’nin memleketine ilişkin de kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmamaktadır.

İDRİS AYBİRDİ NE İŞ YAPIYOR?

İdris Aybirdi, girişimci ve iş insanı kimliğiyle bilinmektedir. Özellikle ev yaşam ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Perotti markasının kurucuları arasında yer almasıyla tanınmaktadır.

Perotti markası, 6 Mart 2009 tarihinde İstanbul İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde Salih Aybirdi ve İdris Aybirdi tarafından kuruldu. Şirket, faaliyetlerine ev yaşam ürünleri alanında başladı ve özellikle plastik mutfak ile banyo ürünleri kategorilerinde ürün geliştirdi.

Zaman içerisinde büyüyen marka, yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası pazarda da faaliyet göstermeye başladı. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken şirket, ev gereçleri sektöründe bilinen markalar arasında yer aldı.

İdris Aybirdi’nin iş dünyasındaki tanınırlığı da büyük ölçüde bu girişimcilik faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda Aybirdi’nin kariyerinin merkezinde ticaret, marka yönetimi ve girişimcilik çalışmaları bulunmaktadır.

GÜNDEME GELMESİNE NEDEN OLAN SÜREÇ

İdris Aybirdi’nin adı son dönemde, eski eşi Sahra Işık’ın yaptığı açıklamaların ardından yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Açıklamalarda psikolojik şiddet, tehdit ve aldatılma iddiaları yer aldı.

Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılırken, oyuncu Seray Kaya’nın adı da bazı iddialarla birlikte gündeme getirildi. Ancak söz konusu süreçte kamuoyuna yansıyan bilgiler ve tarafların açıklamaları dışında doğrulanmış yeni bir resmi bilgi bulunmamaktadır.

SAHRA IŞIK VE İDRİS AYBİRDİ EVLİLİĞİ

Sahra Işık ve İdris Aybirdi’nin evliliği bir dönem magazin gündeminde yer alan ilişkiler arasında bulunuyordu. Çiftin boşanma sürecine ilişkin resmi açıklamalarda ayrılık nedenleri detaylı şekilde paylaşılmadı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde, çiftin geçmiş dönemlerde ilişkilerini korumak amacıyla çift terapisine başvurduğu yönünde haberler yer aldı. Ayrılık sürecine ilişkin yapılan açıklamalarda ise tarafların yollarını karşılıklı saygı çerçevesinde ayırdığı ifade edildi.

Boşanmanın ardından her iki isim de kendi yaşamlarına devam ederken, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle konu yeniden kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda bulunuyor.