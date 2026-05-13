Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin geleceği, sözleşme sürecinin kritik bir döneme girmesiyle birlikte büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Sarı-kırmızılı kulüple kontratının sonuna yaklaşan deneyimli futbolcu hakkında çıkan iddialar, hem kulüp içi planlamayı hem de taraftarların beklentisini doğrudan etkiliyor. Peki, Icardi Galatasay'da kalacak mı? Mauro Icardi Galatasaray'dan gidecek mi? Detaylar...

ICARDI GALATASAY'DA KALACAK MI?

Galatasaray yönetiminin, yıldız futbolcuya yönelik yeni sözleşme hazırlığı kapsamında önemli bir mali revizyona gittiği öne sürülüyor. Mevcut şartlarda yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Icardi’ye, bu rakamın yaklaşık yarısı seviyesinde bir teklif sunulduğu iddiaları gündemde yer alıyor. Bu yaklaşımın, kulübün finansal sürdürülebilirlik politikası ve oyuncunun ilerleyen yaşı ile birlikte performans değerlendirmeleri doğrultusunda şekillendiği ifade ediliyor.

Söz konusu teklifin ortaya çıkmasının ardından Icardi cephesinden gelen tutum ise sürecin seyrini değiştiren en önemli unsur olarak değerlendiriliyor. Basına yansıyan haberlere göre Arjantinli golcü, önerilen indirimli sözleşme şartlarına sıcak bakmadı. Hatta bu durumun oyuncu tarafında bir kırgınlık oluşturduğu ve pazarlık sürecini zora soktuğu ileri sürülüyor.

MAURO ICARDI GALATASARAY'DAN GİDECEK Mİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, oyuncu ile doğrudan bir görüşme yapılacağını açıklaması, sürecin tamamen kapatılmadığını gösterse de belirsizlik devam ediyor. Yönetimin masadaki bu görüşmelerden nasıl bir sonuç alacağı, Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağı sorusunun en kritik belirleyicisi olacak.

Öte yandan kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, olası tüm senaryolara karşı hazırlık yapıldığı ve hücum hattı için alternatif planların oluşturulduğu da iddialar arasında yer alıyor. Bu durum, Icardi’nin geleceğinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sportif planlamaya da doğrudan bağlı olduğunu ortaya koyuyor.