2025 yılına yeni bir aşkla giren ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, sosyal medyada paylaştığı samimi bir kare ile ilişkisini resmen duyurdu. Peki, İbrahim Selim'in sevgilisi Ayşe Şeyma Keten kimdir? İbrahim Selim ile Şeyma Keten arasında kaç yaş fark var? Detaylar haberimizde!

İBRAHİM SELİM'İN SEVGİLİSİ AYŞE ŞEYMA KETEN KİMDİR?

Paylaşımdaki isim, sosyal medya platformlarının tanınan yüzlerinden Ayşe Şeyma Keten oldu. Selim'in daha önceki nişanlılık sürecinin sona ermesinin ardından magazin basınına düşen bu haber, çiftin ilk ciddi ilişki haberi olarak dikkat çekti.

Ayşe Şeyma Keten, dijital dünyanın yakından tanıdığı bir isim. YouTube ve Instagram gibi platformlarda ürettiği yaşam tarzı, moda ve eğlence odaklı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Keten, samimi tavırlarıyla da sosyal medyanın popüler isimleri arasında yer alıyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Keten, genç kitleler tarafından özellikle yaşam tarzı ve eğlenceli içerikleri ile tanınıyor.

AYŞE ŞEYMA KETEN KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten arasındaki ilişki gündeme geldiği andan itibaren en çok merak edilen konulardan biri yaş farkı oldu. 2025 yılı itibarıyla Ayşe Şeyma Keten 30 yaşında bulunuyor.

AYŞE ŞEYMA KETEN NE İŞ YAPIYOR?

Ayşe Şeyma Keten'in kariyer yolculuğu, eğitim hayatından dijital içerik üreticiliğine uzanıyor. Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden mezun olan Keten, üniversite eğitimini havacılık ve ulaştırma alanında tamamlamış olsa da kariyer rotasını tamamen dijital dünyaya çevirdi.

Mesleği: Sosyal Medya Fenomeni / İçerik Üreticisi

Eğitimi: Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği

İlgi Alanları: Lifestyle, moda ve eğlenceli video içerikleri

Keten'in sosyal medya platformlarındaki aktifliği ve samimi içerikleri, özellikle genç takipçiler arasında popülerliğini artırdı. İbrahim Selim ile ilişkisini duyurmasının ardından ise sosyal medya görünürlüğü ve takipçi sayısı daha da yükseldi.

İBRAHİM SELİM İLE ŞEYMA KETEN ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

Çiftin yaş farkı sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan bir konu oldu. 46 yaşındaki İbrahim Selim ile 30 yaşındaki Ayşe Şeyma Keten arasında 16 yaş fark bulunuyor.

Bu yaş farkı, çiftin uyumunu ve mutluluğunu etkilememiş görünüyor. Sosyal medyada paylaştıkları anlar, birlikte geçirdikleri keyifli vakitler ve samimi etkileşimler, ilişkilerinin sağlıklı ve güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.