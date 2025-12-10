Haberler

İbrahim Selim'in sevgilisi Ayşe Şeyma Keten kimdir? İbrahim Selim ile Şeyma Keten arasında kaç yaş fark var?

İbrahim Selim'in sevgilisi Ayşe Şeyma Keten kimdir? İbrahim Selim ile Şeyma Keten arasında kaç yaş fark var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılıyla birlikte magazin dünyasında dikkat çeken bir aşk hikayesi ortaya çıktı: Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, sosyal medyada paylaştığı samimi bir kareyle yeni ilişkisini duyurdu. Peki, İbrahim Selim'in sevgilisi Ayşe Şeyma Keten kimdir? Ayşe Şeyma Keten kaç yaşında? İbrahim Selim kaç yaşında? İbrahim Selim ile Şeyma Keten arasında kaç yaş fark var? Detaylar...

2025 yılına yeni bir aşkla giren ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, sosyal medyada paylaştığı samimi bir kare ile ilişkisini resmen duyurdu. Peki, İbrahim Selim'in sevgilisi Ayşe Şeyma Keten kimdir? İbrahim Selim ile Şeyma Keten arasında kaç yaş fark var? Detaylar haberimizde!

İBRAHİM SELİM'İN SEVGİLİSİ AYŞE ŞEYMA KETEN KİMDİR?

Paylaşımdaki isim, sosyal medya platformlarının tanınan yüzlerinden Ayşe Şeyma Keten oldu. Selim'in daha önceki nişanlılık sürecinin sona ermesinin ardından magazin basınına düşen bu haber, çiftin ilk ciddi ilişki haberi olarak dikkat çekti.

Ayşe Şeyma Keten, dijital dünyanın yakından tanıdığı bir isim. YouTube ve Instagram gibi platformlarda ürettiği yaşam tarzı, moda ve eğlence odaklı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Keten, samimi tavırlarıyla da sosyal medyanın popüler isimleri arasında yer alıyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Keten, genç kitleler tarafından özellikle yaşam tarzı ve eğlenceli içerikleri ile tanınıyor.

AYŞE ŞEYMA KETEN KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten arasındaki ilişki gündeme geldiği andan itibaren en çok merak edilen konulardan biri yaş farkı oldu. 2025 yılı itibarıyla Ayşe Şeyma Keten 30 yaşında bulunuyor.

İbrahim Selim'in sevgilisi Ayşe Şeyma Keten kimdir? İbrahim Selim ile Şeyma Keten arasında kaç yaş fark var?

AYŞE ŞEYMA KETEN NE İŞ YAPIYOR?

Ayşe Şeyma Keten'in kariyer yolculuğu, eğitim hayatından dijital içerik üreticiliğine uzanıyor. Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği bölümünden mezun olan Keten, üniversite eğitimini havacılık ve ulaştırma alanında tamamlamış olsa da kariyer rotasını tamamen dijital dünyaya çevirdi.

Mesleği: Sosyal Medya Fenomeni / İçerik Üreticisi

Eğitimi: Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği

İlgi Alanları: Lifestyle, moda ve eğlenceli video içerikleri

Keten'in sosyal medya platformlarındaki aktifliği ve samimi içerikleri, özellikle genç takipçiler arasında popülerliğini artırdı. İbrahim Selim ile ilişkisini duyurmasının ardından ise sosyal medya görünürlüğü ve takipçi sayısı daha da yükseldi.

İBRAHİM SELİM İLE ŞEYMA KETEN ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

Çiftin yaş farkı sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça konuşulan bir konu oldu. 46 yaşındaki İbrahim Selim ile 30 yaşındaki Ayşe Şeyma Keten arasında 16 yaş fark bulunuyor.

Bu yaş farkı, çiftin uyumunu ve mutluluğunu etkilememiş görünüyor. Sosyal medyada paylaştıkları anlar, birlikte geçirdikleri keyifli vakitler ve samimi etkileşimler, ilişkilerinin sağlıklı ve güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
title