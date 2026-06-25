İbrahim Hacıosmanoğlu istifa etti mi, TFF Başkanı istifa etti mi?

“İbrahim Hacıosmanoğlu istifa etti mi?” ve “TFF Başkanı görevini bıraktı mı?” soruları spor kamuoyunda yoğun şekilde gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’na ilişkin iddialar sonrası taraftarlar ve spor basını, başkanlık görevindeki son duruma dair net bilgi almak için gelişmeleri yakından takip ediyor.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İSTİFA ETTİ Mİ? TFF BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

2026 Dünya Kupası’nda Türkiye millî futbol takımı’nın grup aşamasında elenmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalına konuk olan Hacıosmanoğlu, hem istifa iddialarına hem de milli takımın performansına dair değerlendirmeler yaptı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: NİYE İSTİFA EDEYİM?

İstifa edip etmeyeceğine yönelik soruları yanıtlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, görevine devam edeceğini vurguladı. “Niye istifa edeyim ki ben! Kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm? Daha yapacak çok iş var” sözleriyle eleştirilere karşılık veren Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların genç yaşlarına dikkat çekerek eleştirilerin dozuna tepki gösterdi.

MİLLİ TAKIM ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Türkiye millî futbol takımı’nın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, takımın ezilerek mağlup olmadığını savundu. Oyun üstünlüğüne dikkat çeken TFF Başkanı, “Yüzde 80 topa hakimdik, rakipler bizi ezerek yenmedi” ifadelerini kullandı.

“2 GÜN 2 GECE AĞLADIM” AÇIKLAMASI

Turnuvadaki sonuçların kendisini derinden etkilediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, duygusal anlar yaşadığını belirtti. “İnanır mısınız 2 gün 2 gece sinirimden sabaha kadar ağladım” diyen TFF Başkanı, kaçan fırsatların kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI

Milli futbolculara yönelik kullanılan bazı ifadelerle ilgili hukuki süreç başlatacağını açıklayan Hacıosmanoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Açıklamalarında, futbolculara yönelik hakaret içeren söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

TELEFON KAMP TARTIŞMASINA YANIT

Milli takım kampında futbolcuların telefonlarının toplanmaması konusuna da değinen Hacıosmanoğlu, bunun “askeri disiplin” anlayışıyla değerlendirilemeyeceğini belirtti. Oyuncuların motivasyonunu ön planda tuttuklarını ifade etti.