Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği görevine ilişkin gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ederken, Hüseyin Kürşat Kırbıyık hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Peki, Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık istifa mı etti? Detaylar...

HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK KİMDİR?

1978 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğan Hüseyin Kürşat Kırbıyık, ilk, orta ve lise öğrenimini Seydişehir’de tamamlamıştır. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.

Mesleki kariyerine mülki idare amirliği alanında başlayan Kırbıyık, kamu yönetimi içinde farklı kademelerde görev almıştır. Rize’nin Güneysu ilçesi ile Karaman’ın Kazımkarabekir ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Ardından yurtdışında dil eğitimi kapsamında Londra’da 6 ay süreyle eğitim almıştır.

İdari kariyerinde Burdur’un Altınyayla ilçesi ve Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçelerinde kaymakamlık görevlerini üstlenmiştir. Sonrasında Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında ise Mülkiye Müfettişliği görevine atanmıştır.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde farklı üst düzey görevlerde yer alan Kırbıyık, 2018-2020 yılları arasında Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2020-2022 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Edirne Valiliği görevine atanmıştır.

2023 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Kırbıyık, 16 Haziran 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği görevine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

TBMM GENEL SEKRETERİ HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK İSTİFA MI ETTİ?

Bazı haber kaynaklarında Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ın görevine ilişkin çeşitli iddialar yer almıştır. Bu kapsamda, istifa kararı aldığı ve TBMM’deki makam odasını boşalttığı, kişisel eşyalarını topladığı ve bürokratik süreçlerin tamamlanmasının ardından yıllık izne ayrıldığı yönünde bilgiler gündeme gelmiştir.

Söz konusu iddialarda ayrıca, Kırbıyık’ın 14 günlük yıllık izin sürecine çıktığı ileri sürülmüştür. Ancak bu süreçle ilgili resmi makamlar tarafından doğrulanmış net bir açıklama bulunmamaktadır.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 16 Haziran 2025 tarihinde TBMM Genel Sekreterliği görevine atanmış olup, istifa sürecine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler çeşitli iddialar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Resmi açıklama yapılmadığı için süreç hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.