Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Türkiye gündeminde son günlerde öne çıkan isimlerden biri oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı'na yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanması, tutuklanması ve ardından tahliyesi, siyasi ve hukuki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Peki, Hüseyin Kocabıyık kimdir, neden tutuklanmıştı, tahliye edildi mi? Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanına ne demişti? Detaylar haberimizde!

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

Hüseyin Kocabıyık, 62 yaşında ve Türkiye siyasetinin tanınan isimlerinden biridir. Çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, fikir hayatında aktif bir rol üstlenmiştir. Kocabıyık, 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

Eğitim hayatında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde lisansını tamamlayan Kocabıyık, daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Siyasi kariyerinin erken dönemlerinde, 1995-1999 yılları arasında başbakan başdanışmanı olarak 53., 54. ve 55. hükümetlerde görev aldı.

Siyasi kariyerinde uzun yıllar AK Parti çatısı altında yer alan Kocabıyık, geçtiğimiz yıl partiden ihraç edilmiştir. Bu ihraç süreci, sonraki hukuki süreçlerde de gündeme gelmiştir.

HÜSEYİN KOCABIYIK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hüseyin Kocabıyık, 62 yaşındadır ve İzmir kökenlidir. Eğitim ve iş hayatını genellikle Ankara ve İzmir üzerinden yürüten Kocabıyık, siyasetin yanı sıra medya ve akademik alanlarda da kendini göstermiştir.

HÜSEYİN KOCABIYIK NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılanmıştır. Dava, Kocabıyık'ın "İftira" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddialarıyla 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılmıştır.

HÜSEYİN KOCABIYIK TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Dava sürecinin ilk duruşmalarının ardından mahkeme, Hüseyin Kocabıyık'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verdi. Aynı karar ile tahliyesine de hükmedildi.

Tahliye kararı, Kocabıyık'ın tutukluluk süresinin ve yargılama sürecinin hukuki çerçevede değerlendirildiğini gösteriyor. Mahkeme, cezanın infazına ilişkin süreci ve hükümlülüğün niteliğini göz önünde bulundurarak serbest bırakılmasına karar verdi.

HÜSEYİN KOCABIYIK, CUMHURBAŞKANI'NA NE DEMİŞTİ?

Hüseyin Kocabıyık'ın yargılandığı dava, esas olarak sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşımlardan kaynaklandı. Mahkeme dokümanlarına göre Kocabıyık, söz konusu paylaşımlarında eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanmış ve bu nedenle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması ile karşı karşıya kalmıştır.