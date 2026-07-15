Hüseyin Çelik kimdir, hangi partiden? Hüseyin Çelik şu an nerede, ne yapıyor?

Eski Kültür ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı üstü kapalı "şaibe" değerlendirmesi nedeniyle yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Çelik'in açıklamalarına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank sert tepki gösterirken, yaşanan gelişme sonrasında kamuoyunda Hüseyin Çelik'in siyasi geçmişi, hangi partilerde görev yaptığı ve günümüzde ne işle meşgul olduğu yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Çelik kimdir, hangi partiden? Hüseyin Çelik şimdi nerede, ne yapıyor? Detaylar...

HÜSEYİN ÇELİK KİMDİR?

Hüseyin Çelik, 5 Mart 1959 tarihinde Van'ın Gürpınar ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Kürt, babası ise Arap kökenlidir. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından akademik kariyerine Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Çelik, daha sonra İstanbul Üniversitesi kadrosuna geçti. 1988-1991 yılları arasında İngiltere'de Jön Türkler üzerine doktora araştırmaları yürüttü. Aynı dönemde Londra Üniversitesi bünyesindeki School of Oriental and African Studies'de Türk siyaseti alanında yüksek lisans çalışmalarına devam etti.

Doktora araştırmaları kapsamında Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya ve Fransa'da çeşitli akademik incelemelerde bulunan Çelik, "Ali Suavi ve Dönemi" başlıklı doktora tezini tamamladı. 1992 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında ise doçent unvanını aldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulunan Hüseyin Çelik, Türk kültürü, siyasi tarih ve edebiyat alanlarında yayımlanmış çok sayıda akademik ve popüler esere imza attı. İngilizce ve Kürtçeyi ileri düzeyde bilen Çelik, evli olup üç çocuk babasıdır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra özellikle Türk siyasi tarihi, Osmanlı düşünce hayatı ve kültürel meseleler üzerine kaleme aldığı eserlerle de tanınmaktadır. Bugüne kadar yayımlanan kitapları arasında "Ali Suavi", "Ali Suavi ve Dönemi", "Türkiye'nin Ermeni Sorunu", "Bir Dönem Böyle Geçti" ve "Şinasi" gibi çalışmalar yer almaktadır.

HÜSEYİN ÇELİK HANGİ PARTİDEN?

Hüseyin Çelik'in siyasi hayatı Doğru Yol Partisi (DYP) çatısı altında başladı.

1999 genel seçimlerinde DYP'den Van Milletvekili seçilen Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. Milletvekilliğinin ilk döneminde TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinde bulundu.

3 Temmuz 2001 tarihinde Doğru Yol Partisi'nden istifa eden Hüseyin Çelik, kısa süre sonra kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu kadrosunda yer aldı. AK Parti'nin TBMM'de grup oluşturmasının ardından Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.

2002 genel seçimlerinde AK Parti'den yeniden Van Milletvekili seçilen Çelik, 58. Hükûmette Kültür Bakanı olarak kabinede yer aldı.

Daha sonra kurulan 59. ve 60. AK Parti hükûmetlerinde ise Millî Eğitim Bakanlığı görevini üstlendi. Eğitim politikaları, müfredat düzenlemeleri ve öğretmen atamaları gibi birçok başlıkta görev yaptığı dönemde önemli çalışmalara imza attı.

Siyasi kariyeri boyunca;

21. Dönem DYP Van Milletvekili,

22. ve 23. Dönem AK Parti Van Milletvekili,

24. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili,

58. Hükûmet Kültür Bakanı,

59. ve 60. Hükûmet Millî Eğitim Bakanı

olarak görev yaptı.

Son günlerde yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı değerlendirmeler oldu. Çelik'in açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank söz konusu ifadelerine sert tepki gösterdi.

HÜSEYİN ÇELİK ŞİMDİ NEREDE, NE YAPIYOR?

Hüseyin Çelik, aktif milletvekilliği ve bakanlık görevlerinin ardından akademik ve entelektüel çalışmalarını sürdürmektedir.

Eski Kültür ve Millî Eğitim Bakanı olan Çelik, çeşitli televizyon programları, söyleşiler ve medya platformlarında güncel siyasi, eğitim ve toplumsal konular hakkında değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Bunun yanında öğretim üyesi kimliğiyle akademik çalışmalarına devam eden Hüseyin Çelik, Hece Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Vakıf bünyesinde kültür, eğitim ve düşünce hayatına yönelik faaliyetlerde yer almakta, konferanslar ve çeşitli etkinliklerde konuşmacı olarak kamuoyuyla buluşmaktadır.