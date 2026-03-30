Hüseyin Baybaşin kimdir, ne iş yapıyor? 'Baybaşin' suç örgütü lideri Hüseyin Baybaşin nereli?

Türkiye merkezli yürütülen ve Avrupa’nın birçok ülkesine uzanan geniş çaplı bir operasyon, uluslararası organize suç yapılarının finansal ve lojistik ağlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ile EUROPOL iş birliğinde gerçekleştirilen operasyon, kamuoyunda “Baybaşinler” olarak bilinen suç örgütünü hedef aldı. Peki, Hüseyin Baybaşin kimdir, ne iş yapıyor? "Baybaşin" lakaplı suç örgütü lideri Hüseyin Baybaşin nereli? Detaylar haberimizde.

HÜSEYİN BAYBAŞİN KİMDİR?

“Baybaşinler” olarak bilinen yapılanma, uzun yıllardır uluslararası suç faaliyetleriyle anılan bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Bu yapı, Avrupa genelinde çeşitli yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilmiş ve güvenlik birimlerinin radarında yer almıştır.

Son operasyon, örgütün mevcut yapılanmasına ve finansal faaliyetlerine odaklanırken, özellikle yeni nesil organizasyon modeli ve gelir aklama yöntemleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, örgütün yalnızca klasik kaçakçılık yöntemleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda finansal sistemleri kullanarak gelirlerini meşrulaştırmaya çalıştığını ortaya koydu.

KOM VE EUROPOL'DEN DEV OPERASYON

Operasyon süreci, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda titizlikle yürütüldü. KOM Başkanlığı ile EUROPOL arasında kurulan güçlü istihbarat paylaşımı sayesinde, suç örgütünün Avrupa’daki hareket alanı detaylı şekilde analiz edildi.

Altı ülkenin kolluk kuvvetlerinin eş zamanlı katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, sadece fiziki yakalamaları değil aynı zamanda finansal iz sürme tekniklerini de kapsadı. Bu yönüyle operasyon, klasik güvenlik müdahalelerinin ötesine geçerek ekonomik suçlarla mücadelede yeni bir model sundu.

PARAYI GAYRİMENKUL VE ŞİRKETLERLE AKLAMIŞLAR

Soruşturmanın en dikkat çekici boyutlarından biri, suç gelirlerinin aklanma yöntemleri oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile KOM ekipleri tarafından örgütün finansal ağı detaylı biçimde çözümlendi.

Elde edilen bulgulara göre:

Suç örgütü lideri Hasan Ferhat Baybaşin

Örgüt yöneticisi Çağdaş Duran

sigara kaçakçılığından elde edilen yüksek miktardaki yasa dışı geliri Türkiye’de çeşitli yöntemlerle sisteme soktu.

Bu süreçte:

Diyarbakır’da faaliyet gösteren iki şirket aktif olarak kullanıldı

Aydın’da bulunan lüks gayrimenkuller yatırım aracı haline getirildi

Bu yöntemlerle suç gelirlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve ekonomik sisteme entegre edildiği tespit edildi.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonun en kritik aşaması, suç gelirlerinin hedef alınması oldu. Mahkeme kararı doğrultusunda toplam 9 şüpheliye ait geniş çaplı mal varlığına el konuldu.

El konulan varlıklar arasında:

Diyarbakır’daki şirket hisseleri

Aydın’daki taşınmazlar ve lüks gayrimenkuller

Şüphelilere ait araçlar

Banka hesaplarındaki tüm mevduatlar

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki hesap ve haklar yer aldı.

Bu adım, yalnızca suç örgütünün operasyonel gücünü değil, aynı zamanda finansal sürdürülebilirliğini de hedef alarak önemli bir darbe niteliği taşıdı.