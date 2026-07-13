Hüseyin Başaran, iş dünyasındaki çalışmaları, yatırım faaliyetleri ve kamuoyunda yer alan gelişmelerle merak edilen isimler arasında bulunmaktadır. Kariyeri, özel hayatı ve hakkında araştırılan detaylar nedeniyle sıkça gündeme gelen iş insanı hakkında pek çok kişi bilgi edinmek istemektedir. Peki, Hüseyin Başaran kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Hüseyin Başaran kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Türkiye iş dünyasında farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla tanınan Hüseyin Başaran, Başaran Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyet gösteren Türk iş insanıdır. 1958 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Başaran, uzun yıllardır iş dünyasında yatırım faaliyetleri yürüten isimler arasında yer almaktadır.

Finans, inşaat, yatçılık, havacılık, turizm ve enerji gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding’in gelişiminde önemli bir rol üstlenen Hüseyin Başaran, özellikle çok sektörlü yatırım anlayışıyla tanınmaktadır.

İş hayatındaki kariyerinin yanı sıra, 2018 yılında yaşadığı büyük aile trajedisiyle de kamuoyunun gündemine gelmiştir. Kızı Mina Başaran’ın İran’da meydana gelen özel uçak kazasında hayatını kaybetmesi, Hüseyin Başaran ve ailesi için derin bir kayıp olarak hafızalara kazınmıştır.

Hüseyin Başaran ismi zaman zaman aynı adı taşıyan farklı kişilerle karıştırılabilmektedir. Başaran Holding’in sahibi olan iş insanı Hüseyin Başaran ile TRT’de görev yapan ve 2015 yılında hayatını kaybeden spor spikeri Hüseyin Başaran aynı kişi değildir. İki isim arasında yalnızca isim benzerliği bulunmaktadır.

HÜSEYİN BAŞARAN NE İŞ YAPIYOR?

Hüseyin Başaran, Türkiye’nin çeşitli sektörlerinde yatırımları bulunan Başaran Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. İş insanının faaliyet alanları arasında finans, inşaat, yatçılık, havacılık, turizm ve enerji sektörleri bulunmaktadır.

Başaran Yatırım Holding bünyesinde farklı sektörlere yönelik yatırımlar gerçekleştiren Hüseyin Başaran, özellikle gayrimenkul ve havacılık alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmıştır.

İş dünyasındaki faaliyetleri kapsamında:

Finans sektöründe yatırımlar

Gayrimenkul ve inşaat projeleri

Yatçılık faaliyetleri

Havacılık alanındaki yatırımlar

Turizm projeleri

Enerji sektörüne yönelik çalışmalar

gibi farklı alanlarda faaliyet göstermiştir.

Hüseyin Başaran’ın yatırım anlayışında farklı sektörlerde büyümeye yönelik bir strateji bulunmakta, holding çatısı altında çeşitli alanlarda ticari faaliyetler sürdürülmektedir.

HÜSEYİN BAŞARAN SERVETİ NE KADAR?

Hüseyin Başaran’ın serveti ne kadar sorusu, iş insanı hakkında en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ancak Hüseyin Başaran’ın kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi ve doğrulanmış bir rakam bulunmamaktadır.

Başaran Yatırım Holding’in finans, inşaat, havacılık, turizm, enerji ve yatçılık gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermesi nedeniyle iş insanının Türkiye’nin tanınan yatırımcıları arasında olduğu bilinmektedir.

Bununla birlikte, şirket değerleri, kişisel mal varlığı ve toplam servet bilgileri kamuya açık şekilde paylaşılmadığı için Hüseyin Başaran’ın net serveti hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir.

Servet değerlendirmelerinde genellikle şirketlerin büyüklüğü, sahip olunan yatırımlar, gayrimenkuller ve ticari faaliyetler dikkate alınsa da Hüseyin Başaran’ın kişisel mal varlığıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

HÜSEYİN BAŞARAN KAÇ YAŞINDA?

Hüseyin Başaran, 1958 yılında doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 68 yaşındadır.

HÜSEYİN BAŞARAN NERELİ?

Hüseyin Başaran, Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonlu olan iş insanı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yürüttüğü yatırım faaliyetleriyle iş dünyasında yer edinmiştir.

Trabzon kökenli olan Hüseyin Başaran, kariyer hayatı boyunca özellikle İstanbul merkezli projeleri ve yatırımlarıyla gündeme gelmiştir. Başaran Yatırım Holding’in faaliyetleri de ağırlıklı olarak Türkiye’de farklı sektörlerde gerçekleştirilen yatırımlara dayanmaktadır.

HÜSEYİN BAŞARAN’IN İŞ HAYATINDAKİ YATIRIMLARI VE ÖNE ÇIKAN PROJELERİ

Hüseyin Başaran’ın iş hayatındaki en dikkat çeken özelliklerinden biri, farklı sektörlerde yatırım yapmasıdır. Başaran Yatırım Holding çatısı altında finans, inşaat, havacılık, enerji, turizm ve yatçılık alanlarında faaliyet gösterilmiştir.

Çok sektörlü yatırım modeliyle hareket eden Başaran, Türkiye’de farklı ekonomik alanlarda faaliyet gösteren iş insanları arasında yer almaktadır.

MİNA TOWERS PROJESİ VE KAMUOYUNDAKİ YERİ

Hüseyin Başaran’ın adı, İstanbul Fikirtepe’de gerçekleştirilen Mina Towers konut projesiyle de gündeme gelmiştir.

Kentsel dönüşüm kapsamında planlanan Mina Towers projesi, Fikirtepe bölgesindeki önemli gayrimenkul girişimlerinden biri olarak öne çıkmıştır. Ancak proje ilerleyen süreçte durdurulmuş ve çeşitli mağduriyet iddialarıyla kamuoyunda tartışılmıştır.

HÜSEYİN BAŞARAN’IN AİLE HAYATI VE YAŞADIĞI BÜYÜK KAYIP

Hüseyin Başaran, Beril Başaran ile evlidir. Çiftin Mina ve Can isimlerinde iki çocuğu bulunuyordu.

2018 yılında Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, İran’da meydana gelen özel uçak kazasında hayatını kaybetmiştir. Bu olay, iş insanı ve ailesi açısından büyük bir kayıp olarak kamuoyuna yansımıştır.

Mina Başaran’ın hayatını kaybettiği uçak kazası, Türkiye’de geniş yankı uyandırmış ve uzun süre gündemde kalmıştır.