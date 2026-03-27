Orta Doğu’da tansiyon giderek yükselirken, İran’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik aldığı son karar küresel dengeleri sarsabilecek nitelikte. İsrail ve ABD ile yaşanan çatışmaların 27. gününde yapılan açıklamalar, yalnızca bölgesel değil, uluslararası ticaret ve güvenlik açısından da kritik bir döneme işaret ediyor. İran Devrim Muhafızları’nın açıklamaları ve sahadaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatıldığı yönünde güçlü sinyaller veriyor. Peki, Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur? Hürmüz Boğazı neden önemli? Detaylar...

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI MI?

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan son açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine fiilen kapatıldı. Özellikle “İsrail-Amerikan ittifakı” ve bu ittifakı destekleyen ülkelere ait limanlara giden ya da bu limanlardan gelen gemilerin geçişine açık bir yasak getirildi.

Açıklamada, bu yasağın rota fark etmeksizin uygulanacağı net bir şekilde vurgulandı. Sabah saatlerinde yaşanan gelişmeler ise bu kararın sahada da uygulandığını ortaya koydu. Üç farklı ülkeye ait konteyner gemisinin, izinli geçiş koridorlarını kullanarak boğazdan geçme girişimi İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından engellendi. Yapılan uyarılar sonucunda gemilerin rotalarını değiştirmek zorunda kaldığı bildirildi.

ABD yönetiminin “boğaz açık” yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı savunulurken, İran tarafı Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı olduğunu ve yasağa uymayan unsurların sert müdahaleyle karşılaşacağını duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILIRSA NE OLUR?

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, yalnızca askeri bir hamle değil, aynı zamanda küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilecek stratejik bir adımdır. Dünya enerji taşımacılığının önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçmektedir.

Boğazın kapalı kalması durumunda:

Petrol ve doğalgaz sevkiyatında ciddi aksaklıklar yaşanabilir

Enerji fiyatlarında hızlı ve sert yükselişler görülebilir

Küresel ticaret zincirlerinde kırılmalar meydana gelebilir

Bölgedeki askeri gerilim daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebilir

İran’ın bu hamlesi, savaşta elindeki en güçlü kozlardan biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle enerji bağımlılığı yüksek ülkeler açısından bu gelişme ciddi bir risk anlamına geliyor.

Ayrıca İran Devrim Muhafızları’nın sivillere yaptığı çağrı da dikkat çekici. ABD askerlerinin konuşlandığı bölgelerin derhal terk edilmesi yönündeki uyarı, çatışmaların daha da genişleyebileceğine işaret ediyor. İran, ABD güçlerinin sivil alanları “canlı kalkan” olarak kullandığını iddia ederek, bu bölgelerdeki sivilleri doğrudan hedef olabilecek risklere karşı uyardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, dünya enerji arzının en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan bu stratejik su yolu, küresel petrol taşımacılığının büyük bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır.

Bu boğazın önemi şu başlıklarda öne çıkar:

Körfez ülkelerinden çıkan petrol ve doğalgazın dünya pazarlarına ulaşmasında ana arterdir

Küresel enerji güvenliği açısından vazgeçilmez bir geçiş noktasıdır

Askeri ve jeopolitik dengelerin merkezinde yer alır

Alternatif güzergâhların sınırlı olması nedeniyle stratejik değeri son derece yüksektir

İran’ın daha önce de zaman zaman gündeme getirdiği bu kartı yeniden sahaya sürmesi, mevcut savaşın seyrini değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BÖLGEDEKİ SAVAŞIN SEYRİ VE SON GELİŞMELER

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan süreç, karşılıklı misillemelerle büyümeye devam ediyor. İran, yalnızca İsrail’i değil, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerdeki hedefleri de vurdu.

Son açıklamalara göre İran, askeri operasyonlarını sürdüreceğini ve “İsrail-Amerikan ittifakı”na karşı mücadelenin devam edeceğini açıkça ifade ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin daha önce yaptığı “Hürmüz Boğazı herkese açıktır” açıklaması ise son gelişmelerle birlikte yerini daha sert bir politikaya bırakmış görünüyor. Yeni durumda, yalnızca İran ile doğrudan çatışma içinde olan ülkelere yönelik özel bir yasak uygulandığı vurgulanıyor.