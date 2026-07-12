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Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti

Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti
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2004'ten bu yana Şirvan Belediye Başkanlığı yapan AK Partili Necat Cellek, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da 60 yaşında vefat etti.

SİİRT'te 2004'ten bu yana Şirvan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Necat Cellek (60), bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

2004'ten bu yana Şirvan Belediye Başkanlığı yapan AK Parti'li Necat Cellek, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi. 1966 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde doğan Necat Cellek, ilkokulu Şirvan'da, ortaokul ve liseyi Siirt'te tamamladı. Siyasi hayatına 1994 yılında il genel meclis üyesi olarak başlayan Cellek, 1999-2000 yıllarında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. AK Parti'den 2004, 2009, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Şirvan Belediye Başkanı seçilen Cellek, evli ve 10 çocuk babasıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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