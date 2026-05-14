Hull City Southampton final maçı oynanmayacak mı, Hull City direkt Premier Lig'e çıkacak mı?

Hull City’nin Southampton ile karşılaşacağı final mücadelesinin oynanmayabileceği iddiası spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin gerçekleşmesi halinde Hull City’nin doğrudan Premier Lig’e çıkma ihtimali gündeme gelirken, sürecin nasıl ilerleyeceği ve olası kararın detayları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

HULL CITY’NİN PREMIER LİG UMUDU GÜNDEMDE

Hull City’nin Premier Lig’e yükselme ihtimali İngiltere futbolunda ve Türkiye’de spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Spor yorumcusu Barış Yurduseven’in açıklamaları, final maçına dair belirsizliği yeniden gündeme taşırken, federasyonun olası bir kararla karşılaşmayı oynatmadan Hull City’yi üst lige çıkarabileceği iddiası dikkat çekti.

FEDERASYON KARARI HER AN GELEBİLİR

Yurduseven’in değerlendirmesine göre, İngiltere Futbol Federasyonu’nun süreçle ilgili sürpriz bir karar alma ihtimali bulunuyor. Özellikle turnuva düzeni ve güvenlik prosedürleri kapsamında yaşanan gelişmelerin ardından, final karşılaşmasının oynanıp oynanmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Futbol çevreleri, resmi açıklamayı beklemeye devam ediyor.

SÜTUNLARI SARSAN İDDİA: GİZLİ KAYIT SKANDALI

Öte yandan Southampton cephesine ilişkin ortaya atılan iddia da gündemi hareketlendirdi. İddiaya göre, Southampton’ın analiz ekibinden bir kişinin rakip takımların görüntülerini gizlice kaydederek yarı final öncesi kritik bilgileri sızdırdığı ve bu sayede maçın 2-1 kazanıldığı öne sürüldü. Bu söylenti, futbol dünyasında etik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

FUTBOL DÜNYASI RESMİ AÇIKLAMAYA ODAKLANDI

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler federasyondan gelecek resmi karara çevrildi. Hull City’nin doğrudan Premier Lig’e yükselip yükselmeyeceği ya da final maçının oynanıp oynanmayacağı sorusu, önümüzdeki günlerin en sıcak futbol gündem maddesi olmaya devam ediyor.